Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü Donald Trump ile görüşeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programlarını İstanbul'da sürdürüyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camii'ne geçti.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Burada cuma namazını eda eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Daha sonra kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç ve dış gündeme ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"GAZZE'Yİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'yi yalnız bırakmayacaklarını belirtip "Netanyahu denilen firavunun yaptıkları yanına kâr kalmayacak. 7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı." dedi.

"PAZARTESİ GÜNÜ DONALD TRUMP İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini de açıkladı.

"NETANYAHU DENİLEN FİRAVUNUN YAPTIKLARI YANINA KÂR KALMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeye ve Filistin meselesine ilişkin şunları kaydetti:

Bundan sonra da ne Gazze ne Filistin yalnız kalmayacak. Elimizden gelen tüm gayreti Türkiye olarak İslam dünyası olarak Filistin'in ve Gazze'nin yanında bulunarak insanlar güç birliğimizi devam ettireceğiz. 2026'ya çok daha farklı şekilde güçlü bir şekilde giriyoruz. Özellikle de Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kâr kalmayacak. 7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı. Bu yavruların ahı onun yanına kar kalmaz. Televizyon ekranlarında o çadırdan başka her şeye benzeyen rüzgarların, yağmurun, çamurun içindeki o yavruların hali heralde onların ahı Netanyahu'ya kâr kalmaz. Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Konteyner göndermek istiyoruz müsaade etmiyor. Çünkü onun buna müsaadesi gerekiyor. Er ya da geç inşallah o mazlumları bu sıkıntıdan kurtaracağız.