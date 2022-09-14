Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak

Erdoğan, Mirziyoyev'in daveti üzerine Semerkant'a gidecek. Rus ve Çinli mevkidaşlarıyla görüşme yapması planlanan Erdoğan'ın programı belli oldu.

Özbekistan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Zirve, 15-16 Eylül tarihlerinde tarihi Semerkant şehrinde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye katılmak üzere Özbekistan'a gidecek.

Erdoğan, Özbekistan'daki kritik toplantıya katılacak

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle toplantıya katılacak Erdoğan, zirve kapsamında bir dizi ikili temasta bulunacak.

Zirvenin yapılacağı Semerkant'a yarın gidecek Erdoğan, ağaç dikimi etkinliğine katılacak, "ebedi şehir" olarak da anılan kentin yeni inşa edilen bölgelerini gezecek ve diğer liderlerle akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Putin ve Şi ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonraki gün zirvenin açılış etkinliğine katılacak, aile fotoğrafında yer alacak ve zirvenin ikinci oturumunda konuşma yapacak.

Resmi öğle yemeğine katılacak Erdoğan'ın, zirve kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping başta olmak üzere zirveye katılan devlet başkanlarıyla bir dizi ikili görüşme yapması bekleniyor.

Ana gündem maddesi tahıl koridoru

AA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinde tahıl koridoru konusunun başlıca gündem maddesi olması öngörülüyor.

Zirveye katılacak isimler

Zirveye, Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan ve Özbekistan ile örgütün gözlemci üyesi Belarus, Moğolistan ve İran cumhurbaşkanları ile ev sahibi Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davet ettiği Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve uluslararası kuruluşların temsilcileri de katılacak.