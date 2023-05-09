Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adanalı lise öğrencilerine müjde 14 Mayıs seçimleri kapsamında miting çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün depremden etkilenen Adana'ya müjdeyle gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki lise öğrencilerine üniversitelerde özel kontenjan ayrılacağını açıkladı.

ensonhaber.com

Türkiye'de coşkulu bir atmosfer hakim.

Tarihin en önemli seçimlerine hazırlanan vatandaşlar, büyük bir heyecan yaşıyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı adayları dört bir yanda mitingler düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bugünkü durağı Aydın'ın ardından Adana oldu.

"Resmi rakama göre 80 bin kişi var"

Deprem bölgesindeki vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Biz Adana'yı çok seviyoruz. 14 Mayıs günü hele hele beraber balkon konuşmasını yapmaya var mıyız? Durmak yok. Adanalı merttir Reis'ini üzmez. Bu millet akıllıdır malum kişileri başa getirmez. Adana'da şu anda resmi rakama göre 80 bin kişi var." ifadelerini kullandı.

Depremzede öğrencilere ek kontenjan

Ardından gençlere müjde veren Cumhurbaşkanı: