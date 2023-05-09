Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adanalı lise öğrencilerine müjde

Türkiye'de coşkulu bir atmosfer hakim.
Tarihin en önemli seçimlerine hazırlanan vatandaşlar, büyük bir heyecan yaşıyor.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı adayları dört bir yanda mitingler düzenliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bugünkü durağı Aydın'ın ardından Adana oldu.
"Resmi rakama göre 80 bin kişi var"
Deprem bölgesindeki vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "Biz Adana'yı çok seviyoruz. 14 Mayıs günü hele hele beraber balkon konuşmasını yapmaya var mıyız? Durmak yok. Adanalı merttir Reis'ini üzmez. Bu millet akıllıdır malum kişileri başa getirmez. Adana'da şu anda resmi rakama göre 80 bin kişi var." ifadelerini kullandı.
Depremzede öğrencilere ek kontenjan
Ardından gençlere müjde veren Cumhurbaşkanı:
Deprem bölgesindeki lise öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. Deprem bölgesi illerimizdeki devlet üniversitelerimizde genel yerleştirme dışında yüzde 25 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız. Bu öğrencilerimiz, ülke genelindeki sıralamanın dışında kendi aralarındaki puan önceliğine ve tercih sırasına göre ayrılan ilave kontenjanlara yerleşebilecek. Özel üniversitelerin tamamındaki her programda bu öğrencilerimiz için 1'er kişilik yer tesis edilecek. Toplamda 21 bin 560 öğrencimiz, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında üniversiteye yerleşecek.