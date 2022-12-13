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    Cumhurbaşkanı Erdoğan sel mağduru Zülfiye Teyze ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sel mağduru Zülfiye Teyze ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'daki sel felaketinden etkilenen Zülfiye Teyze ile telefonda konuştu. Zülfiye Teyze, Cumhurbaşkanı ile konuşurken gözyaşlarını tutamadı.
    • 13.12.2022 - 11:36
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 11:39
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    Antalya'nın Finike ve Kumluca ilçelerinde sel felaketi yaşandı.

    Sağanak yağışın sonrasında başlayan sel, cadde ve sokakları göle çevirdi.

    Binalar, dükkanlar, seralar ve arabaların ciddi hasar gördüğü afet için bakanlıklar harekete geçti.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgeye giderek inceleme gerçekleştirirken, afetzedeleri de ziyaret etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Zülfiye Teyze ile konuştu

    Selden etkilenen Zülfiye Teyze'nin yanına giden Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon ile bağlandı.

    Zülfiye Teyze ile Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda görüştürüldü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşan Zülfiye Teyze duygularına hakim olamadı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zülfiye Teyze çok geçmiş olsun, rabbim beterinden korusun. Arkadaşlarım orda hep beraber gerekeni yapacaklar" ifadelerini yöneltti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sel mağduru Zülfiye Teyze ile görüştü VİDEO

    "Dünya durdukça durun siz"

    Zülfiye Teyze ise, "Sizin gibi bir devlet görmedik biz. Dünya durdukça durun siz. Dünya durdukça durun.

    "Benim ömrüm de senin olsun oğlum"

    Allah binlerce kez razı olsun. Gücün birse bin etsin, benim ömrüm de senin olsun oğlum." dedi.

    Gözyaşlarını tutamayan Zülfiye Teyze'ye "Ellerinden öperim" yanıtını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan dönüşünde Zülfiye Teyze'yi ziyaret edeceğini söyledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zülfiye Teyze güzel pide yapıyor mu? Türkmenistan'dan döneyim de orayı gezeyim" ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sel mağduru Zülfiye Teyze ile görüştü #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sel mağduru Zülfiye Teyze ile görüştü #2


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