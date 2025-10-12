Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deniz üzerine 3'üncü havalimanımızı Trabzon'a inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz ziyaretini sürdürüyor.

İlk olarak memleketi Rize'ye gelen Erdoğan, daha sonra buradan ayrılarak Trabzon'a geçti.

Erdoğan, Trabzon'da Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Burada Trabzonlu vatandaşlara önemli müjdeyi duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

A MİLLİ TAKIMIN ZAFERİNİ TEBRİK ETTİ

Sevgili Trabzonlular, kıymetli hanımefendiler, yarınlarımızın mimarı sevgili gençler çok değerli kardeşlerim hepinizi en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.



Sözlerimin hemen başında dün gece Dünya Kupası elemelerinde rakibi Bulgaristan'ı 6-1'lik skorla yenen A Milli Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bize ve milletimize futbol resitali yaşatan futbolcularımızı ve teknik heyeti kutluyorum.

"DENİZ ÜZERİNDE 3'ÜNCÜ HAVALİMANINI TRABZON'A AÇIYORUZ"

Bugün şu müjdeyi sizlere vermekten büyük memnuniyet duyuyorum. Trabzon Havalimanı'nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum. Yeni projeyi bitirdik. İnşallah ihalesini bu sene yapıyoruz.



Çalışmalara da önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. Böylece deniz üzerine 3'üncü havalimanımızı Trabzon'a inşa edeceğiz. İnşallah bunların açılış sevincini de sizlerle birlikte yaşayacağız.

"TRABZON İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bizi Trabzonlu kardeşlerimizle tekrar buluşturan, Trabzon'a yeni hizmetler, eserler kazandırmayı nasip eden Rabbime hamd olsun.



Biliyorsunuz iki gün önce Rize'de tamamlanan 38 projemizin açışını yapmış, iki projemizin temelini attık.



Bugün de 13 milyar 514 milyon TL değerinde 130 projemizin toplu açılışı vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Başarıyla tamamladığımız bu projelerde emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyelerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum.



Trabzon'u 1461 ruhuyla, Fatih Sultan Mehmet'in ruhuyla seviyoruz.

"TRABZON'A YAPTIĞIMIZ HİZMETLERDEN BAHSETMEK İSTİYORUM"

Trabzon'a toplam 540 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.



Kısaca bu hizmetlerden bahsetmek istiyorum:



Kanuni Bulvarı'nın 2 kilometrelik bölümünü tamamladık.



Beşikdüzü İskenderli Tonya il yolunu kullanıma açtık.



Toplam değeri 7 milyar lirayı aşan her iki projemiz sizlere hayırlı olsun.

"YIL SONUNA KADAR ÇALIŞMALARI TAMAMLAYACAĞIZ"

Trabzon Şehir Hastanesi, Trabzon Üniversitesi ve Yomra kavuşacağımızı da aynı şekilde hizmete aldık.



Hem şehir hastanemize ulaşımı hızlandıracak hem de Akçaabat Ortahisar ve Yomra'yı birbirine bağlayacak hafif raylı sistem projemizle ilgili çalışmalar Ulaştırma Bakanlığımız ile Trabzon Büyükşehir Belediyemiz koordinesinde sürüyor.



Yıl sonuna kadar tüm çalışmaları tamamlamayı ve projemizi 2026 yatırım programına dahil ederek bir yapım projesine dönüştürmeyi hedefliyoruz.

"BU YATIRIMLAR HAYIRLI UĞURLU OLSUN DİYORUM"

1.2 milyar TL’lik konut, iş yeri ve altyapı yatırımını şehrimize kazandırdık. Bu yatırımlar da hayırlı uğurlu olsun diyorum.



Trabzon’a yaptığımız hizmetler sadece bunlardan ibaret değil. Sürmene ve Yomra’daki hükümet konaklarımızı, Çarşıbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve



Akçaabat Polis Merkezi Amirliği hizmet binalarını inşa ederek sizlerin hizmetine sunduk. 183 milyon TL’lik beton yol kaplama çalışmalarını nihayete erdirdik.

"620 MİLYON TL TUTARINDAKİ 18 FARKLI PROJEYİ SİZLERİN İSTİFADESİNE SUNDUK’"

Sürmene’de öğrenci yurdumuzu, Araklı’da spor salonumuzu, Kavaklı’da gençlik merkezimizi kullanıma açtık. Trabzon genelinde yürüttüğümüz 620 milyon TL tutarındaki 18 farklı projeyi sizlerin istifadesine sunduk.



Bunların resmi açılışlarını bugün gerçekleştiriyoruz. Bugün Akçaabat’ta Yaylacık Sağlıklı Hayat Merkezini, 2 adet aile sağlığı merkezini ve acil sağlık hizmetleri istasyonunu resmen açıyoruz.



Maçka, Ortahisar ve Çaykara’da ikisi aile sağlığı merkezi ikisi acil sağlık hizmetleri istasyonu olmak üzere 4 sağlık tesisimizi hizmete sunuyoruz. Tarım ve Ormancılık alanında farklı kategorilerde toplam 295 milyon TL değerinde 12 yeni projeyi resmen hayata geçiriyoruz. Böylece tek bir açılışla toplam yatırım bedeli 13.5 milyar TL’yi aşan 130 proje ve eseri Trabzon’umuza kazandırmış oluyoruz.

"YAKIN ÇEVREMİZDE TARİHİ KIRILMALAR YAŞANIYOR"

Sevgili Trabzonlular,



Sizler de çok yakından takip ediyorsunuz. Yakın çevremizde gerçekten tarihi kırılmalar yaşanıyor.



Bundan bir asır önce olduğu gibi dünya düzeni bizim de yer aldığımız coğrafya merkezli hadiselerle şekilleniyor.

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI TÜM DÜNYAYI TEDİRGİN EDİYOR"

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 4’üncü yılına girmek üzere her iki tarafta da on binlerce ölü, yaralı ve kayıp var. Savaşı sonlandırmaya dönük çabalarda henüz istenen netice alınamadı. Zaman zaman tırmanan bu kanlı savaş bölgemizle birlikte tüm dünyayı tedirgin ediyor.



Türkiye olarak burada dengeli bir politikayı izliyoruz. Çatışmaların durması, barışın tesisi için iki ülke ile de temas halindeyiz. Karadeniz’in güvenliğinin riske girmemesine büyük önem veriyoruz. Şimdiye kadar bunda başarılı olduk. Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliğinde herhangi bir zaafiyet oluşmadı.

"GAZZE'DE ATEŞKES İLE HİÇBİR ŞEY BİTMİŞ DEĞİL"

Ateşkes anlaşması ile elbette her şey bitmiş değil. Şimdi çok daha büyük bir imtihan İslam dünyasını ve insanlığı bekliyor. Öncelikle İsrail’in attığı imzanın arkasında durması temin edilmelidir.



Daha evvel defalarca yaptığı gibi İsrail’in bir bahane bulup anlaşmadan çark etmesine izin verilmemelidir. Gazze’nin yeniden süratle ayağa kaldırılmasıdır. İsrail, Gazze’nin yüzde 85’ini yaşanmaz hale getirdi.



Biz bölgemizde istikrar istiyoruz. Herkes için güvenlik istiyoruz. Kendimiz için neyi murat ediyorsak Yemen’deki mazlumlar için de aynısını murat ediyoruz. İnşallah bu anlayışla çabalamaya devam edeceğiz.

"ÜLKE İÇİNDE BAŞKA YURT DIŞINDA BAŞKA KONUŞANLARDAN OLMADIK"

Ekonomide, ticarette, savunmada, ülkemizin kazanımlarını büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Şunu bugün burada büyük bir gururla ifade etmek isterim. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde eğilip bükülenlerden olmadık.



Küresel güçlere şirinlik yapanlardan olmadık, ülke içinde başka, yurt dışında başka konuşanlardan olmadık. Bu milletin emanetine bu aziz milletin asaletine, onuruna, şerefine asla gölge düşürmedik.



Hep dik durduk, önce hakka sonra halkımıza güvendik. Türkiye’nin insanlığın vicdanına tercümen olan ilkeli politikalarını hemen herkes kabullendi.

"TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETMEDİĞİ YER KALMAMIŞTI"

Batılılar karşısında omurgalı durmayı ana muhalefete öğretemedik. Ülke içinde ne yaparlarsa yapsınlar yurt dışına çıkınca Türkiye partisi gibi hareket etmelerini bu bey efendilere bir türlü anlatamadık. Eski genel başkanın sicili bu hususta zaten çok kötüydü, Avrupa’sından Amerika’sına Türkiye’yi şikayet etmediği yer kalmamıştı.



Yeni genel başkan ülkemizi batılılara şikayette selefinden çok daha heveskar çıktı. Güya yurt dışına gidince Türkiye partisi olacaklardı. Verdikleri her söz gibi buna da sadık kalmadılar.



Batılı basın kuruluşlarına Türkiye’yi şikayet ediyor sizin çıkarlarınızı en iyi biz koruruz diyorlardı. Şimdi işi biraz daha ileriye götürdüler artık onların gelmesini beklemiyorlar ayaklarına bizzat kendileri gidiyorlar.

"CHP BAŞKANINA ORMAK LAZIM, KOLTUĞA DA MI SAYGIN YOK"

Son 2 yılda Gazze’ye yüz bin tondan fazla insanı yardım göndermiş, İsrail ile ticareti 1.5 yıl önce kesmiş, Gazze’nin tüm dünyada sesi nefesi olmuş ülkesini kötülemekten icap duymuyor.



Türkiye’nin Filistin davasına verdiği güçlü desteği anlatmak yerine sırf muhalefet etmek yerine kendi devleti hakkında açıkça yalan söylüyor. Buradan CHP genel başkanına sormak lazım hadi kendine saygın yok işgal ettiğin koltuğa da mı hürmetin yok.

"BUNLAR İFLAH OLMAZ"