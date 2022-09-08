Petrol
89.05
1.19%
Euro
18.2003
-0.22%
Dolar
18.235
0.11%
Altın
1.001
-0.68%
Borsa
3465
1.82%
Bitcoin
354.401
1.81%
BTXN Coin
4.98
3.53%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'nda konuştu

    Küresel ekonominin yüzde 4 küçüldüğü 2020 yılında Türkiye'nin 1,8 büyüme kaydettiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "bunlar Türkiye'ye duyulan güvenin en somut göstergesidir" dedi.
    • 08.09.2022 - 17:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'nda konuştu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

    Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

    “Hırvatistan mutlaka turizmde değerlendirilmesi gereken ülkeler arasında yer alıyor.

    Verimli toprakları gelişmiş ulaşım altyapısı, yetişmiş iş gücü olan Hırvatistan, Avrupa pazarlarına yakınlık gibi ilave olanaklara sahip.

    İş birliklerimiz bölgenin gelişmesine de katkı sağlayacak.

    Yurt dışı müteahhitlik sektörümüz 460 milyar dolar değerinde 11 bin 300 proje üstlendi. Firmalarımız dünyanın dört bir köşesinde başarılı projelere imza atarak yerel istihdama da katkı sağlıyor.

    Türkiye 85 milyonluk nüfusu yükselen sanayi üretimi nitelikli istihdam kapasitesi ile öne çıkan bir ülkedir.

    Koronavirüs salgın sürecinde yaşananlar Türk ekonomisinin gücünü açıkça göstermiştir.

    Küresel ekonomisinin yüzde 4 küçüldüğü 2020 yılında biz yüzde 1,8 büyüme kaydettik.

    İHA teknolojilerinde geleceği okuyarak attığımız adım sayesinde bugün bu alanda dünyanın en başarılı 3 ülkesinden biriyiz.

    İnsansız Hava Aracı filomuzu, dünyanın bir numarası haline getirmeyi hedefliyoruz.

    Bütün bunlar Türkiye'ye duyulan güvenin en somut göstergesidir.”


    İlginizi Çekebilir

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    CryptoTrader

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Fenerbahçe, Tayyip Talha Sanuç'a talip oldu
    Transfer dosyası

    Fenerbahçe, Tayyip Talha Sanuç'a talip oldu

    Sivasspor - Slavia Prag maçının muhtemel 11'leri
    Futbol

    Sivasspor - Slavia Prag maçının muhtemel 11'leri

    Görüş Bildir