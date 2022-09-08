Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'nda konuştu

Küresel ekonominin yüzde 4 küçüldüğü 2020 yılında Türkiye'nin 1,8 büyüme kaydettiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "bunlar Türkiye'ye duyulan güvenin en somut göstergesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Hırvatistan mutlaka turizmde değerlendirilmesi gereken ülkeler arasında yer alıyor.

Verimli toprakları gelişmiş ulaşım altyapısı, yetişmiş iş gücü olan Hırvatistan, Avrupa pazarlarına yakınlık gibi ilave olanaklara sahip.

İş birliklerimiz bölgenin gelişmesine de katkı sağlayacak.

Yurt dışı müteahhitlik sektörümüz 460 milyar dolar değerinde 11 bin 300 proje üstlendi. Firmalarımız dünyanın dört bir köşesinde başarılı projelere imza atarak yerel istihdama da katkı sağlıyor.

Türkiye 85 milyonluk nüfusu yükselen sanayi üretimi nitelikli istihdam kapasitesi ile öne çıkan bir ülkedir.

Koronavirüs salgın sürecinde yaşananlar Türk ekonomisinin gücünü açıkça göstermiştir.

Küresel ekonomisinin yüzde 4 küçüldüğü 2020 yılında biz yüzde 1,8 büyüme kaydettik.

İHA teknolojilerinde geleceği okuyarak attığımız adım sayesinde bugün bu alanda dünyanın en başarılı 3 ülkesinden biriyiz.

İnsansız Hava Aracı filomuzu, dünyanın bir numarası haline getirmeyi hedefliyoruz.

Bütün bunlar Türkiye'ye duyulan güvenin en somut göstergesidir.”