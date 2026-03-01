Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye dair açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'dan Kuveyt'e yönelik gerçekleştirilen saldırılardan duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği aktarıldı.

"DİPLOMATİK ÇÖZÜM EN AKILCI SEÇENEK"

Sorunların diplomasi ve müzakere ile çözülmesinin en akılcı seçenek olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin barış ortamının süratle tesisi için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini ifade etti.

KUVEYT'E YÖNELİK SALDIRILARDA BİR KİŞİ CAN VERDİ

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud Abdulaziz El-Atvan, yaptığı açıklamada, hava kuvvetlerinin İran'dan atılan ve Kuveyt topraklarını hedef alan çok sayıda balistik füze ve İHA'yı engellediğini belirtti.

Atvan, İran saldırılarının başlangıcından bu yana 97 balistik füze ve 283 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Füze ve İHA'ların önlenmesi sırasında şarapnellerin ülke topraklarına düştüğünü belirten Atvan, bu durumun küçük çaplı maddi hasara yol açtığını kaydetti.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberinde ise İran'dan yapılan saldırılar nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 32 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Kuveyt Başbakanı Ahmed el-Abdullah es-Sabah, İran’ın insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda terminal bölümünde hasar oluşan Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nda bugün (1 Mart) incelemelerde bulundu.

HEDEF OLAN HAVA ÜSSÜNDE İTALYAN ASKERLER VARDI

ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İran'dan yapılan misilleme saldırılarından etkilenen ülkelerden Kuveyt'te El Salem Hava Üssü'nde görevli İtalyan birliğinin durumuna ilişkin Roma'dan açıklama geldi.

Orgeneral Portolano, yaptığı yazılı açıklamada, "Kuveyt'teki El Salem üssünü etkileyen düşmanca olay, yaklaşık 300 İtalyan askerinden oluşan birliğe herhangi bir zarar vermedi ancak üssün lojistik ve operasyonel altyapısında sınırlı hasara yol açtı. Bununla birlikte, daha kapsamlı bir değerlendirme süreci devam etmektedir." ifadelerini kullandı.