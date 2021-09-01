Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun açılış törenine video mesajla katıldı.

Sırbistan ve Bosna Hersek başta olmak üzere, Türkiye Balkanlar’daki halklarla iş birliğini geliştirmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor.

Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sırbistan’ın Sancak bölgesinde, Yeni Pazar Başkonsolosluğu açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen açılış törenine video konferans yöntemiyle mesaj gönderdi.

Mesajlarında iki ülke arasındaki iş birliğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şu sözleri kaydetti.

"Sırbistan ile iş birliğimiz, kazan-kazan temelinde günden güne gelişiyor. İş adamlarımız, Sırbistan’ın her bölgesinde istihdam oluşturan, ülkeye katkılar sağlayan yatırımları hayata geçiriyor. Sancak’ın altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalarda tüm hızıyla sürüyor.

"MÜTEŞEBBİSLERİMİZİ TEŞVİK ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Yeni Pazar-Tutin yolu, inşallah önümüzdeki yıl hizmete girecek. Belgrad-Saray Bosna Otoyolu ve hayata geçirilecek diğer ulaştırma projeleri de Sanacak’ın bölge ile bütünleşmesini sağlayacak. Biz müteşebbislerimizi Sırbistan ve Sancak bölgesinde yatırım yapmaları konusunda teşvik etmeye devam edeceğiz.





TİKA’mız da kalkınma projeleri gerçekleştiriyor. Tüm bu konularda verdiği desteklerden dolayı değerli dostum, Sayın Vucic'e (Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic' teşekkür ediyorum.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Pazar Başkonsolosluğu açılışında konuştu VİDEO



"FETÖ İHANET ÇETESİNİ BALKANLARDAN SÖKÜP ATACAĞIZ"

Değerli Sancaklı kardeşlerim. Sizlerin 15 Temmuz hain darbe girişiminde sergilediğiniz dayanışma, aramızdaki kardeşlik hisselerini, bir kez daha gösterdi.

15 Temmuz gecesi bize ilk destek veren liderlerden biri de Sayın Vucic oldu. Değerli dostum Vucic'in, ülkemiz için kritik bir zamanda sergilediği bu cesur duruşu asla unutamayız.

El birliği içinde çalışarak FETÖ ihanet çetesini Balkanlar’dan da söküp atacağız.





"DOSTLARIMIZ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Balkan coğrafyasındaki Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut ve diğer tüm kesimleri, asırlarca birlikte yaşadığımız gelecekte de yine her alanda birlikte olacağımız dostlarımız olarak görüyoruz.

Balkan halklarının dostluk, dayanışma ve iş birliği ruhu ile hareket ettikleri taktirde müreffeh bir geleceğin onları beklediğine inanıyoruz.

Bu düşüncelerle, başkonsolosluğumuzun ülkelerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."