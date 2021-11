Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya, AKM ve Taksim Camii mesajı

Açılış programında halka hitap eden Erdoğan, İstanbul'a kazandırılan eserlerden bahsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, Ayasofya'nın yıllar sonra yeniden cami olarak ibadete açılmasına ilişkin ifadeler kullandı.

AYASOFYA VURGUSU

Toplanan kalabalığa "Ayasofya'mızı açtık mı?" sorusunu yönelten Erdoğan, "Ayasofya'mızda cumalarımızı kılıyor muyuz, vakit namazlarımızı kılıyor muyuz? Ne mutlu bize." ifadesini kullandı.

İSTANBUL'UN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Erdoğan, konuşmasında İstanbul'un önemine dikkat çekerek, "Bu şehrin tarihine, kültürüne, potansiyeline, dinamizmine, enerjisine uygun her adımın, her gayretin, her niyetin başımızın üstünde yer vardır. Bununla birlikte İstanbul'un maddi ve manevi zenginliğini hedef alan her saldırıyı da failleriyle birlikte yerin yedi kat dibine gömmek boynumuzun borcudur." dedi.

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ, TAKSİM CAMİİ...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentte son dönemde açılışını yaptıkları diğer yapılardan bahsederken, "Atatürk Kültür Merkezi'ni açtık mı, opera sarayını yaptık mı, hemen yanı başında da Taksim'de camimizi yaptık mı? Elhamdülillah. Bize düşen bu." şeklinde konuştu.

