Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye ziyaret açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarından ardından CHP ziyaretine ilişkin konuştu. Erdoğan, iadeiziyaretin 9 Haziran sonrasında gerçekleşeceğini söyledi.

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Ankara, 8 yıl sonra kritik bir görüşmeye sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’le görüştü.

AK Parti ve CHP genel başkanları arasında 2016’dan sonra ilk görüşme niteliği taşıyan zirve, siyasette yumuşamanın önünü açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'yi ziyaret edeceği açıklandı

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşme sonrası AK Parti'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye iadeiziyarette bulunacağı duyuruldu.

Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama

Ziyaretin tarihi merak edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, dikkat çeken bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"CHP'ye ziyaret 9 Haziran sonrası"

"CHP'yi ne zaman ziyaret edeceksiniz?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, iadeiziyaretin 9 Haziran sonrasında gerçekleşeceğini söyledi.

"Görüşmememiz için hiçbir neden yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir görüşme yapıp yapmayacağı da soruldu.

İki partinin yetkili isimlerinin bu konuda görüşeceğini söyleyen Erdoğan, "Görüşmememiz için hiçbir neden yok." dedi.