Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'a darbe diyemeyenlerden milletin adamı olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'a tiyatro diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Erdoğan, "15 Temmuz'a şöyle ağız dolusu darbe diyemeyenlerden milletin adamı olmaz" dedi.

Takvim 15 Temmuz 2016’yı gösterdiğinde, Türk milleti hain bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı…

Devletin birçok kurumuna yuvalanan Fetullahçı teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki kılcal damarları, millet iradesine kurşun sıkmak için harekete geçti.

Gece vakti harekete geçen üniformalı hainler, milleti sindirmek için silahları ile meydanlara indi. Bomba ve kurşun seslerine karşı uğruna mücadele edilebilecek tek gerçek, millet iradesinin üstünlüğü oldu…

Kılıçdaroğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğani Türk milletinin onurlu ve dirayetli duruşuna karşılık, hain darbe girişimine tiyatro diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

"Darbe diyemenlerden milletin adamı olmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal 252 şehidimizin olduğu geceyi tiyatro olarak yorumluyor. Neyin ne olduğunun şahidi 15 Temmuz gecesidir. 15 Temmuz'a şöyle ağız dolusu darbe diyemeyenlerden milletin adamı olmaz." ifadelerini kullandı.

"Biliyorlar neyin ne olduğunu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete tepkisini şu sözlerle sürdürdü:

"Siz bakmayın günlük siyasi çıkarları uğruna binbir yalanla, iftira ile bu gerçeklerin üzerini örtmeye çalışanlara. Aslında onlarda biliyor neyin ne olduğunu. Kimi göbekten bir yerlere bağlı olduğu için safsata ile gerçeği örtmeye çalışıyorlar. Ne diyor Bay Kemal; 'Bu bir tiyatroydu' diyor. 252 şehidimizin olduğu bu gelişmeyi bir tiyatro olarak değerlendiriyor."

"Büyükelçilerden talimat alanlar bu topraklara ait olamaz"

Erdoğan büyükelçilerden gelecek talimatlarla siyaset yapanların bu topraklara ait olmadıklarını belirterek, "252 şehidimiz, 2200'ü aşkın gazimiz var. Hala FETÖ'ye rahmet okuyanlar var. Ülkenin ve milletin geleceğine dair hiçbir fikir üretmeden, plan, proje geliştirmeden sadece laf salatası ile insanların duygularını istismar edemezsiniz. Yabancı büyükelçilerden gelecek talimatlara göre siyasetlerini şekillendirenler bu topraklara ait olamazlar. Bunlardan bu millete hayır gelmez. Yönlerini milletimize dönmüş olsalar şu gerçekleri onlarda görmüş olacak." diye konuştu.