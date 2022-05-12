Engelli sporcularla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizi yalnız bırakmayacağız, ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde konuştu.

Sözlerine engelli vatandaşların engelliler haftasını kutlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde engelli sporcuların kazandığı başarılara değindi.

"Engelli sporcularımız farklı branşlarda iftihar verici başarılara imza atıyor"

"Özellikle son dönemde engellilerimiz sporun farklı branşlarında dünya çapında iftihar verici başarılara imza atıyorlar." diyen Erdoğan, Türk bayrağını şanlı bir şekilde dalgalandıran tüm engelli sporculara teşekkür etti.

Recep Tayyip Erdoğan, engelli vatandaşların hayallerini gerçekleştirebilmek için hiçbir imkandan kaçınmadıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli sporculara tam destek

"Engelli kardeşlerimizi asla yok sayamayız"

Devletin 85 milyonluk ülkede her bir vatandaşa eşit mesafede olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim siyaset ve devlet anlayaşımızda kimse ötekileştirilemez. Kimse etnik kimliğinden, meşrebinden, fikrinden hele hele dış görünüşünden dolayı ayrımcılığa maruz bırakılamaz. Başkaları sırtını dönsede biz engelli kardeşlerimizi asla yok sayamayız." dedi.

Spor aşkının engel tanımayacağını da sözlerine ekleyen Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 81 ilde 500 özel eğitim okuluna farklı engelli gruplarının kullanımına sunulmak üzere gönderilecek tırların yola çıkacağını duyurdu.

"Tokyo'dan sonra Paris'ten dolu dolu zaferlerle döneceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Tokyo Olimpiyatları'nda elde edilen başarıların ardından sıranın Paris Olimpiyatları'na geldiğini söyledi.

Erdoğan, "Bunu Tokya'da gördük, inşallah şimdi Paris'te de göreceğiz. Buradan sporcularıma seslensem Paris'e bu noktada hazır mıyız? Tokyo'dan sonra Paris'ten dolu dolu zaferlerle döneceğiz." şeklinde konuştu.

"Tüm engelli vatandaşlarımın engelliler haftasını tebrik ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programdaki açıklamaları şu şekilde:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne milletin evine bu gazi mekana hepiniz hoşgeldiniz. Engelli kardeşlerimizin özellikle de sporcularımızın bu özel gününde sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Sözlerimin hemen başında buradaki kardeşlerimle birlikte tüm engelli vatandaşlarımın engelliler haftasını tebrik ediyorum.

Engelli kardeşlerimiz hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarılarla azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek oluyorlar. Özellikle son dönemde engellilerimiz sporun farklı branşlarında dünya çapında iftihar verici başarılara imza atıyorlar. Buradaki sporcu kardeşlerimizin şahsında şanlı bayrağımızı her yerde gururla dalgalandıran tüm sporcularımıza ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum.





"Hayalleri gerçeğe dönüştürebilmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz"

Engelli kardeşlerimizin hayata dört elle sarılmalarından aldığımız ilhamla biz de engellilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürebilmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz ve kaçınmayacağız. Her fırsatta ifade ettiğim gibi 85 milyonun her biri devletimizin nazarında eşittir.

Bizim siyaset ve devlet anlayaşımızda kimse ötekileştirilemez. Kimse etnik kimliğinden, meşrebinden, fikrinden hele hele dış görünüşünden dolayı ayrımcılığa maruz bırakılamaz. Başkaları sırtını dönsede biz engelli kardeşlerimizi asla yok sayamayız.





"500 özel eğitim okuluna spor malzemeleri yüklü tırlar yola çıkıyor"

İnsanlarımızın tamamının imkanlardan ve fırsatlardan eşit şekilde faydalanmasını sağlamak da bizim temel görevimizdir.

Spor aşkı engel tanımaz diyerek Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 81 ilde 500 özel eğitim okuluna farklı engelli gruplarının kullanımına sunulmak üzere spor malzemeleri yüklü tırlar yola çıkıyor.

Bugün içerisinde spor malzemelerinin olduğu bu tırları inşallah hep beraber buradan ülkemizin dört bir köşesine uğurlayacağız.





"Paris'e hazır mıyız?"

Böylece Hakkari'den Edirneye, Artvin'den Hatay'a 81 vilayetimizdeki binlerce engelli öğrencimizi spor yapma imkanına kavuşturacağız. Spor aşkı engel tanımaz projesi ile ayrıca eğitimde fırsat eşitliğini her alanda tesis etme hedefimize de bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Engelli kardeşlerimizin de bu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek spor başta olmak üzere hayatın her alanında bizleri gururlandıracak başarılara imza atacaklarına inanıyorum.

Bunu Tokya'da gördük, inşallah şimdi Paris'te de göreceğiz. Buradan sporcularıma seslensem Paris'e bu noktada hazır mıyız? Tokyo'dan sonra Paris'ten dolu dolu zaferlerle döneceğiz."

Öte yandan programda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğandan önce açıklamalarda bulundu.

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