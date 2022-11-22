Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İlahiyatçı Raşit Küçük için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı ilahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük için bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı ilahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük'ten kötü haber geldi.

Yaklaşık 3 yıldır kanser tedavisi gören 76 yaşındaki Prof. Dr. Küçük'ün, tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği öğrenildi.

Prof. Dr. Küçük için Fatih Camisi'nde bugün ikindi vaktinde cenaze namazı kılınacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Küçük'ün vefatı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başsağlığı mesajına, "İlmî ve akademik çalışmalarıyla hadis ve siyer alanlarına büyük katkıda bulunan, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum." notunu düştü.

Binlerce öğrenci yetiştirdi

Öte yandan Küçük, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde dekanlık ve öğretim üyeliğiyle, Din İşleri Yüksek Kurulu ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) başkanlığı yapmıştı.

Birçok vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşunun hem kuruculuğunu yapan hem de buralarda üye olarak görev alan Küçük, yurt içi ve yurt dışında sempozyumlara katıldı, çok sayıda kitap ile akademik çalışmaya imza attı. Küçük, ilmi çalışmalarının yanı sıra binlerce öğrenci yetiştirdi.