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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'deki kazayla ilgili taziye mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'deki trafik kazasında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2022 - 22:25
    • Güncelleme : 20.08.2022 - 23:31
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'deki kazayla ilgili taziye mesajı

    Gaziantep'te 16 kişinin ölümüne sebebiyet veren kazayla uyanan Türkiye, ardından ikinci bir kaza haberiyle sarsıldı.

    Mardin’in Derik ilçe merkezinde 3 aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

    19 kişi yaşamını yitirdi

    Kaza'da ilk belirlemelere göre 19 hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Mardin deki kazayla ilgili taziye mesajı #1

    Cumhurbaikanı Erdoğan'dan taziye mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'in ardından Mardin'in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık. Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.


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