ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de muhtarlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı.

Sabah saatlerinde gerçekleşen Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazaya ilişkin konuşarak sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarları sevindirecek bir detaya da değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya muhtarlıklarla ilgili talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Muhtarlarımızı kimseye ezdirmeyiz. Buradan İçişleri Bakanımıza talimat veriyorum muhtarlıklarımızın günümüz şartlarına göre yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmaları mutlaka gündeme alalım.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devam eden açıklamalarından satır başları ise şöyle:

"Buradan İçişleri Bakanımıza talimat veriyorum"

Sürücülere uyarı geldi

"100'üncü yılını temsilen 81 vilayetimizden gelen 2023 muhtarımızla bir aradayız"

"10 binlerce muhtarımızla kucaklaştığımız toplantılar yaptık"

Muhtarlarla bizim aramızda rahmetli neşet Ertaş'ın ifadesiyle "Kalpten kalbe, gönülden gönüle giden" bir yol vardır. Bunun için de her fırsatta sizlerle buluşmaya, hasret gidermeye, hasbihal etmeye çalışıyoruz. Deprem bölgesinde yaptığımız ziyaretlerde şehirlerimizin, muhtarlarımızın da aralarında olduğu temsilcileriyle bir araya gelmeye, onları dinlemeye özel önem verdik. Ancak yaşadığımız fevkalade dönem sebebiyle bu yıl sizlerle arzu ettiğimizi sıklıkla bir araya gelemedik. Bilindiği gibi 2015 yılı şubat ayından bu yana 10 binlerce muhtarımızla kucaklaştığımız toplantılar yaptık. Ülkemizden muhtarlarımızla bu derece yakın ve hasbi ilişki kuran bir başka cumhurbaşkanı, başbakan, siyasetçi bulamazsınız. Peki, niçin muhtarlarla bu kadar sık ve yakın irtibat halindeyiz? Çünkü muhtar bu ülkenin yönetim sistemi piramidinin temelidir. En geniş ağının temsilcisidir. Aynı sistemin en üst temsilcisi olarak muhtarlarımızla sırt sırta verdiğimizde hem milletimizin nabzını en iyi şekilde tutacağımızı hem 85 milyonun her bir ferdine ulaşabileceğimizi hem de ülkenin gerçek fotoğrafını görme imkanı bulabileceğimizi biliyoruz.

"Muhtarlarımızı her alanda destekledik"

Sağ olsunlar muhtarlarımız da bu konuda bize her türlü desteği veriyor, her türlü katkıyı sağlıyor. Biz de 2002 'den itibaren demokrasimizin uçbeyleri olarak gördüğümüz muhtarlarımızı her alanda destekledik. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Muhtarlar Daire Başkanlığı kurduk. Aynı şekilde büyükşehir belediyelerinde muhtarlık işleri dairesi başkanlıkları, diğer belediyelerde de muhtarlık işleri müdürlükleri ihdas ettik. Muhtarlık bilgi sistemi ile devlet ile muhtar ve vatandaş arasında işleyen bir kanal oluşturduk. Muhtarlarımızın maaşlarını sigorta primlerini ve diğer özlük haklarını yaptıkları işle mütenasip seviyeye getirdik.



Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzün yönettiği adrese dayalı kayıt sistemini muhtarlarımıza da açtık. Köylerimizdeki ve mahallelerimizdeki metruk yapıları muhtarlarımız sistem üzerinden bildirebiliyor. Afet sonrası yapılan ayni yardımların dağıtım sistemine de muhtarlarımızı dahil ettik. İnşallah önümüzdeki dönemde bu hizmetleri çok daha ileriye taşıyacağız ve bu şekilde yolumuza devam edeceğiz.