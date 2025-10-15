Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan göreve başlayacak kaymakamlara nasihatler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'ne katıldı.

Burada göreve yeni başlayacak olan genç ve heyecanlı kaymakam adaylarına nasihatlerde de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kibirden uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

"Gerektiğinizde uykunuz, ailenizden feragat edip vatandaşın yanında olacaksınız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü;

"İLÇENİZDEKİ İNSANLARIN SORUNUNA ÇÖZÜMLER ARAYACAKSINIZ"

"Sizler şahsımı temsilen farklı ilçelerimizde görev alacaksınız. İlçenizdeki insanların sorununa çözümler arayacak vatandaşın ihtiyaçları ile yakından ilgileneceksiniz.

Kapımınız kim gelirse gelsin onun derdi ile hemdert olacaksınız. Bu vazifeleri hakkı ile icra etmek her babayiğidin harcı değildir.

Bu iş dikkat ister, samimiyet ve adanmışlık gerektirir. Dört duvara hapsolup, 8-5 arası çalışarak bu işi yerine getiremezsiniz. Gerekirse ailenize, uykunuza ayırdığınız zamandan feragat edeceksiniz.

Adalet ve hakkaniyetten asla şaşmayacaksınız. Haklıyı haksıza, mazlumu zalime ezdirmeyeceksiniz. Sevgili genç arkadaşlarım ileride inşallah çok önemli yerlere geleceksiniz, kritik vazifeler üsteleneceksiniz.

"MAKAMLAR, KOLTUKLAR GELİP GEÇİCİDİR"

Çeyrek asrı geride bırakmış bir devlet adamı ve büyüğünüz olarak size şu tavsiyeyi özellikle vermek istiyorum; makamlar, koltuklar, ünvanlar bunların hepsi gelip geçidir.

Ama aynı zamanda bunlar birer imtihan vesilesidir. Esas olan geride yad edilecek eser ve hizmetler bırakmaktır. Bu milletin gönlünde yer almak için kibri kendinizden uzak tutmak zorundasınız.

"BİZİM İNSANIMIZ MAĞRURDUR"

Hangi sebeple olursa olsun kapınıza çalan kimseye tepeden bakma hatasına, böyle bir çiğliğe düşmeyeceksiniz. Personeliniz dahil herkese karşı alçak gönüllü olacak, kalp kırmamaya dikkat edeceksiniz.

Bizim insanımız mahcup ve mağrurdur. Yarasını herkese açıp göstermez, derdini her önüne gelene söylemez, birileri gibi derdinin reklamını asla yapmaz.

Muhtaçların, mahcupların, garip gurebanın size başvurmasını beklemeyecek, gerekirse kapı kapı dolaşıp siz onları bulacaksınız.

Ne makam odalarının büyüklüğünün ne makam arabalarının modelinin ne de devletin size sunduğu imkanlarının anlamı vardır.

Kerim ve kamil devlet vasfımızın ruhuna riayet ederek hepinizin bu titizlik ile görev yapacağınıza yürekten inanıyorum.

"DEVLETİN GÖREVİ VATANDAŞA HİZMET ETMEKTİR"

İstiklal ve istikbalimiz için vatanımız, bayrağımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin makamları ali olsun. Aziz şehit ve gazilerimizin emanetini bize taşıyabilmeyi nasip etsin.



Aday kaymakamlık süreci boyunca bilgi, görgü ve tecrübesiyle rehberlik eden meslek büyüklerinize de tebriklerimi gönderiyorum. Yeni görev yerleriniz şimdiden hayırlı uğurlu olsun.



Enez'den Şemdinli'ye 81 ilimizin 922 ilçesi bizim için aynı önemde kıymetlidir. Bu ilçelerimizde yaşatan vatandaşlarımızın kamu hizmetine yetişmesi için devlet olarak en temel önceliğimizdir. Çok önemli işler düşüyor.

"HERKES DEVLETİN EŞİT VE ONURLU VATANDAŞIDIR"

Enez'den Şemdinli'ye, Şavşat'tan Datça'ya 81 ilimizin tüm ilçeleri bizim için aynı önemde kıymetlidir. Huzur ve güvenlik bizim için temel önceliğimizdir.



Her ilçemizi kalkındırmak, geleceğe güçlü şekilde hazırlamak mecburiyetindeyiz. Siz genç kaymakamlara da öneli işler düşüyor.



İnancı kimliği siyasi görüşü ne olursa olsun 783 bin kilometrekarelik vatan toprağındaki herkes devletin eşit ve onurlu vatandaşıdır. Devletin görevi vatandaşını hizmet etmektir.

"MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZİ KORUMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYORUZ"