Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Denizli'den sonra Kahramanmaraş da sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yeni bir açıklama yapıldı

4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

DEPREM GERÇEĞİ KENDİNİ GÖSTERDİ

Geçtiğimiz günlerde merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Manisa başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de hissedilen deprem, büyük paniğe neden olurken bölgede artçı sarsıntılar gün boyu devam etti.

3.6, 4.1 VE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Öğle saatlerinde 3.6 büyüklüğünde iki deprem yaşanırken, akşam saat 20.02'de ise 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

AFAD, 4.1 büyüklüğündeki depremin derinliğini 7 kilometre olarak açıklarken, 23.20'de bir deprem daha yaşandı.

4.2 büyüklüğündeki son depremin derinliği ise 12 kilometre olarak açıklandı.