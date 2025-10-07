Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomatik mesaisi devam ediyor...

Bu kapsamda Azerbaycan'ı ziyarete giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin tarihi kenti Gebele'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'ne katıldı.

Burada önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlardan satır başları şu şekilde:

"TEŞKİLATA HER GEÇEN GÜN YENİLERİNİ EKLİYORUZ"

Sayın Genel Sekreter, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 12. Zirvesi vesilesiyle köklü tarihimizin izlerini taşıyan güzide şehir Gebele'de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.



Dönem başkanlığını devreden Kırgızistan Cumhurbaşkanı değerli kardeşim Sayın Caparov'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Aziz kardeşim Sayın Aliyev'e de müstesna ev sahipliğinden ötürü şükranlarımı sunuyor, dönem başkanlıkları için kendilerine üstün başarılar diliyorum.



Bu vesileyle 3 Ekim'de idrak ettiğimiz Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü bir kez daha canı gönülden tebrik ediyorum. Teşkilatın geride bıraktığı 16 yıl gibi kısa sürede 'dilde, fikirde, işte birlik' şiarıyla kaydettiği başarılara her geçen gün yenilerini ekliyoruz. İnşallah bu anlayışla başarılarımızın sayısını artırmaya devam edeceğiz.

"TEMANIN BARIŞ VE GÜVENLİK OLARAK BELİRLENMESİNİ İSABETLİ BULUYORUZ"

Çok taraflılığın giderek aşındığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin insanlığın vicdanını yaralayan birçok meseleye kayıtsız kaldığı bir uluslararası sistemle karşı karşıyayız.



Bugün pek çok uluslararası ve bölgesel teşkilat bizim ortak tarih, kültür ve ülküdaşlığımız gibi ulvi değerler üzerine bina edilmediğinden kamuoyu nezdinde işlevsiz, adeta omuzlara yük yapılar olarak görülüyor.



Teşkilatımızın işte bu değişen koşullara ayak uyduran, uluslararası meselelerde ortak duruş sergileyen, sözüne güvenilen, halkının yanında duran bir yapıya dönüşmesi büyük önem arz ediyor. Türkiye olarak böyle bir dönemde zirvemizin temasının bölgesel barış ve güvenlik olarak belirlenmesini son derece isabetli ve anlamlı buluyoruz.

"TEŞKİLATIMIZI İÇİNE KAPANIK BİR YAPILANMA OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Çeşitli güvenlik sınamalarıyla uğraştığımız bir ortamda aramızdaki iş birliğini pekiştirirken üçüncü taraflarla da diyaloğumuzun artırılması mühimdir. Teşkilatımızı içine kapanık bir yapılanma olarak asla görmüyoruz.



Diğer ilgili uluslararası kuruluşlar ve ittifaklarla etkileşim halinde sesini ve gücünü ortaya koyan bir vizyonu hayata geçirebilmeliyiz.



Bu bağlamda bugün mutabık kaldığımız TDT Plus formatının üçüncü taraflarla iş birliğimize yeni bir soluk getireceğine gönülden inanıyorum.

"GAZZE'DE KATLİAMLARIN DURMASI İÇİN SON YAŞANAN GELİŞMELER MEMNUNİYET VERİCİ"

Son zirve ve toplantılarımızda ifade ettiğim üzere, güvenliğe yönelik kapasite inşası başta olmak üzere ortak menfaatimizi ilgilendiren her alanda mümkün olan her katkıyı aile meclisimizin bünyesinde sağlamaya hazırız. Terörizmden yasa dışı göçe, siber tehditlerden iklim değişikliğine ortak bir duruşla mukabele edebileceğimizi, kendi gök kubbemiz altında kendi güvenliğimizi güçlendirebileceğimizi düşünüyorum. Temmuz ayında yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Savunma Sanayii Kurumları birinci toplantısını, bu anlamda önemli bir adım olarak görüyorum. Yakaladığımız ivmenin sürmesi için çalışmalarımızın devamının çok mühim olduğunun altını çizmek istiyorum.



Türk dünyasının bölgemizin istikrarında ve güvenliğinde birçok anlamda daha etkin rol üstlenebileceğine inanıyoruz. Bugün yakın coğrafyamızda yaşanan pek çok çatışma, savaş ve uluslararası hukuk ihlaline karşı teşkilatımızın kararlı duruş sergilemesi önemlidir. İsrail hükümetinin Lübnan ve Suriye ile başlayan, Yemen ve İran’la devam eden ve son olarak Katar’ı hedef alan saldırıları bölgemizin istikrarına en büyük tehdidin bu ülkenin mevcut yönetiminden kaynaklandığını gösteriyor.



Gazze'de 66 bin masumun hayatına mal olan katliamların durması yönünde son günlerde yaşanan gelişmeler memnuniyet vericidir. Biz ancak Filistin halkının uluslararası meşruiyet ve hukuktan kaynaklanan hakları temelinde iki devletli bir çözümün kalıcı ve adil barışa kapı açacağına inanıyoruz. Bu yönde de çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

SURİYE'DE YAŞANANLAR

Suriye’de ise istikrarın tesisi, bölgemizde ve ötesinde güvenliğin sağlanması için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Birçok zorlukla mücadele etmesine rağmen Suriye hükümetinin son dokuz ayda kaydettiği gelişme, geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor. Bu süreçte Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğini muhafaza temelinde siyasi, ekonomik ve güvenlik ortamının iyileşmesine odaklanmalı, Türk Devletleri olarak Suriye hükümetiyle angajmanı ilerletmeliyiz.

"8 AĞUSTOS'TA İMZALANAN BİLDİRİNİN DEVAMINI BEKLİYORUZ"