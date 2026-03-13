Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye Cerrahpaşa tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programlarını İstanbul'da sürdürüyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camii'ne geçti.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Burada cuma namazını eda eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile Üniversitenin 16 Eğitim ve Yurt Binasının Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Törende katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık yatırımlarına ve gündeme ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Proje üç etaplı tasarlandı ve eş zamanlı olarak hem inşaata başlanması hem de eğitim ve sağlık hizmetlerinin devam ettirilmesi hedeflendi." dedi.

İBB'YE CERRAHPAŞA TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi'ndeki görevini yapmadığı gerekçesiyle eleştirdi.

Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi'nde Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin en önemli eserlerini barındırdığını söyleyen Erdoğan, müzenin restorasyonu için İBB'nin eski belediye başkanlarından Kadir Topbaş döneminde bir protokol hazırladıklarını anımsattı.

"ATATÜRK'ÜN MİRASINA SAHİP ÇIKMADILAR"

Erdoğan, "Peki 2019'dan sonra ne mi oldu? İstanbul'un başına gelenler protokolün de başına geldi." diye konuştu.

"İBB maalesef yükümlülüklerin hiçbirini yerine getirmedi." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş siyaset yapmaya, istismar etmeye gelince Atatürk'ün adını dillerinden düşürmeyenler, mirasına sahip çıkmadı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra temel atma törenini gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

