Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sivil ve özgürlükçü' Anayasa sinyali Danıştay'ın 155. yıl dönümü törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sivil ve özgürlükçü bir Anayasa'ya kavuşturulacağını, seçimden sonra konunun Meclis'e taşınacağını ifade etti.

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Danıştay Başkanlığı 155 yaşında.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanlığı'nın kuruluş yıl dönümü törenine katıldı.

Danıştay'da emeği geçenleri yad eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "sivil ve özgürlükçü bir Anayasa" sinyali verdi.

Konuşmalarına Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli hedeflerinden birine değinerek devam eden Erdoğan, seçimden sonra konunun ele alınacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye’yi sivil ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturmak istiyoruz"

Amacımız ülkemizi yeni ve sivil bir anayasaya kavuşturarak yargımızda önemli bir hizmet yapacağımıza inanıyoruz. Türkiye’yi sivil ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturmak istiyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli hedeflerinden biri bu olacaktır. Seçimden sonra bu konuyu hem milletimizin hem Meclisimizin gündemine tekrar taşıyacağız.

"Demokrasi tarihimizin en yüz kızartıcı dönemi 28 Şubat'tı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geri kalan konuşmasından öne çıkanlar;

Danıştay'da emeği geçenleri yad ediyorum. Teşkilatımız kurulduğundan bugüne sürekli gelişerek hizmet vermeyi sürdürmüştür.



Yargı ile yürütme arasındaki ilişkiler dünyanın her yerinde tartışmalara konu almaktadır. Ülkemizde bu tartışmalar kurumları yıpratıcı olmuştur.



Milletimiz kendi adına karar veren yargı kurumlarına giderek daha fazla güvenmekte. Demokrasi tarihimizin en yüz kızartıcı dönemi 28 Şubat'tı. Ülkemizi bu utancı yaşatanları unutmayacağız. Türkiye'ye o kadar çok vakit kaybettirdiler ki kaybedecek tek bir anımız günümüz yoktur.

"Biz milletimizin gücünün üstüne güç tanımıyoruz"