Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'deki kilise saldırısına sert tepki

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Dweila Mahallesi’ndeki Aziz Elias Rum Ortodoks Kilisesi'ne bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırı, kentte paniğe neden oldu.

Yaşanan patlama sonrası kilise ve bölgede büyük hasar oluşurken Suriyeli yetkililer, 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yaşanan bu feci olay için X platformundaki resmi hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Suriye’nin başkenti Şam’daki Mar İlyas Kilisesi’ne yönelik gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

"MENFUR TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Suriye’nin başkenti Şam’daki Mar İlyas Kilisesi’ne yönelik gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına, Suriye hükûmetine ve halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.

"SURİYE HÜKÜMETİNİN YANINDAYIZ"

Suriye’nin huzur ve güvenini, iç barışı ve birlikte yaşama kültürünü, bölgemizin istikrarını hedef alan bu alçakça terör eylemi karşısında Suriye halkının ve hükûmetinin yanındayız.

"SURİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİNE DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Yıllardır süren zulmün ve çatışmaların ardından ilk defa geleceğine umutla bakan komşumuz, kardeşimiz Suriye’nin, taşeron terör örgütleri eliyle yeni bir istikrarsızlık ortamına çekilmesine asla izin vermeyeceğiz.

Suriye hükumetinin terörle mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğiz."