Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi mesajlar Dünya liderlerinin katılımıyla yapılan "Göreve Başlama Töreni"nde önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız" dedi. Cumhurbaşkanı, yeni kabine ile birlikte Türkiye'nin Yüzyılı'nı nakış nakış işleyeceklerini de belirtti.

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Bugün Türkiye Yüzyılı'na start verildi...

Tarihi törenler art arda yapıldı.

Önce Meclis'te yemin edildi, sonra da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dünyaya liderlerin de katılımıyla önemli mesajlar verildi.

2028 yılına kadar sürdüreceği görevi resmen başlayan Cumhurbaşkanı, 21 ülkenin devlet başkanının önünde "Türkiye'ye duyulan sevginin hakkını vermeye çalışacağız" dedi.

"Yanımızda duranların desteğini asla unutmayacağız"

Seçmene, bugüne kadar arkasında yürüyen dava arkadaşlarına teşekkür eden Cumhurbaşkanı, şöyle konuştu:

28 Mayıs gecesi Afrika'dan Asya'ya, o muhteşem sevgi selini unutmayacağız. Tüm bunlarla birlikte dergi kapakları üzerinden milli iradeye müdahale girişimlerini unutmayacağız. Rabbim bizi milletimize, dostlarımıza mahcup etmesin diyorum. Aziz milletim, değerli dostlar Türkiye siyasi tarihinin en kritik seçimlerinden birini daha alnının akıyla geride bıraktı. Bu süreçte yanımızda duranların desteğini asla unutmayacağız.

"85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız"

Aziz milletimizin şahsımıza, partimize ve ittifakımıza olan güvenini boşa çıkarmayacağız, Türkiye için eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Hangi siyasi görüşe, kökene, meşrep ve mezhebe mensup olursa olsun, 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız. Türkiye yeni bir yola girmiştir, ülkemizin şahlanış döneminin kapıları aralanmıştır.

"Muhalefetin milli iradeyle barışmasını istiyoruz"

Bu akşam yeni kabinemizi açıklayacağım, yeni kabinemizle Türkiye Yüzyılını nakış nakış işlemeye devam edeceğiz. Salı günü ilk kabine toplantımızı yapacağız. Her seçim sonrası musafahalaşmak için uzattığımız eli hep sıkılı yumruklarla karşıladılar. Bu sefer, farklı tavır sergilemelerini ümit ediyoruz. Türk demokrasisinin selameti açısından muhalefetin de mesuliyet bilinciyle hareket etmesini bekliyoruz. Muhalefetin milli iradeyle barışmasını istiyoruz.

"Gelin canlar bir olalım, sevelim, sevilelim"

Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’nin bir büyük kucaklaşmaya ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. 81 vilayetimizde kardeşlik seferberliği başlatmaya davet ediyorum. Gün, bir olma, beraber olma, bin yıllık kardeşliğimizi perçinleme günüdür. Gün, evlatlarımızın aydınlık yarınlarına sahip çıkma günüdür. Gelin seçim dönemindeki kırgınlıkları bir tarafa koyalım. Küslük olmuşsa barışmanın yolunu bulalım. Gelin canlar bir olalım, sevelim, sevilelim diyoruz. Hep beraber Türkiye Yüzyılı'nın inşasına omuz verelim.

"Bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz"