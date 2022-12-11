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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yunanistan rahat durmazsa vururuz' mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yunanistan rahat durmazsa vururuz' mesajı

    Samsun'da gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tayfun diyorsun şimdi Yunan ürküyor, 'Atina'yı vurur' diyor. Rahat durmazsan vuracak tabi" dedi.
    • 11.12.2022 - 21:17
    • Güncelleme : 11.12.2022 - 21:25
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    Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de barış adımlarını provokasyonları ile her defasında boşa çıkaran Yunanistan, olumsuz tavırlarına devam ediyor..

    Son olarak uluslararası anlaşmalara göre silahlandırılması ve asker çıkarılması yasak olan adaları silahlarla donatan Atina yönetimi, tatbikat yaparak Türkiye'yi kışkırtmalarını sürdürdü.

    Samsun'da Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda düzenlenen Gençlik Buluşmaları programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı.

    Yerli füzelerle ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, Yunanistan'ın korktuğu 'Tayfun füzesine değindi.

    "Tayfun Atina'yı vurur diyorlar, rahat durmazsa vururuz tabi"

    "Füzelerimizi yapmaya başladık. Tayfun diyorsun şimdi Yunan ürküyor, 'Atina'yı vurur' diyor" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "E vuracak tabi, sen rahat durmazsan, Amerika’dan adalara bir şeyler almaya çalışırsan, Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak. ABD'yi defalarca uyardım umurlarında olmadı, bize yanlış yapıyorlar"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yunanistan rahat durmazsa vururuz' mesajı VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Yunanistan rahat durmazsa vururuz mesajı #1

    Yerli füze Tayfun'un testi Yunanlıları korkutmuştu

    Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında, ROKETSAN tarafından füze test atışı gerçekleştirilmişti.

    Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatılmıştı.

    Füze, 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vurmuştu.

    Yerli füze Tayfun’un milli imkanlarla üretilmiş olması Yunanistan'da endişeye yol açmıştı.


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