Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Adana Havalimanı' açıklaması Adanalıları sevindirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapatılacağı iddia edilen 'Adana Havalimanı' için 'Adanalılar ne derse biz onu yaparız' açıklaması turizmcileri, esnafları ve vatandaşları sevindirdi.

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salı günü miting için geldiği Adana'da vatandaşlara seslendi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Adana'da bölgesel havalimanı açılınca Adana Havalimanı kapatılacak" iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan cevap verdi.

Miting süresince Kılıçdaroğlu’nu birçok konuda eleştiren Erdoğan, Adana Havalimanı ile ilgili sözlerine de konuşmasında yer açtı.

İddiaları yanıtladı

Kılıçdaroğlu’nun Adana mitingindeki "Havalimanı sorununuz var değil mi? 'Kapatacağız' diyorlar Adana Havalimanı’nı. Ben Cumhurbaşkanı olduğumda burayı kapattırmayacağım" iddiasını hatırlatan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Bölgesel havalimanımız açıldıktan sonra Adana Havalimanı'nın, bu yalancı kapatılacağını söylüyor. Değerli kardeşlerim bizim için Adanalı ne derse odur, Adanalı ne derse, biz onu yaparız. Adana’yı Doğu Akdeniz’in en büyük lojistik üssü yapmakta kararlıyız. Burada yapacağımız limanla ülkemizin uluslararası taşımacılıktaki payını katlayarak, artıracağız. Ama bu adam yalancı, akşam yalan sabah yalan, yani neye dayanarak bunu söylüyorsun?

"Adana Havalimanı'nın kapatılmaması taraftarıyız"

Adana Havalimanı'nın kapatılmayacağını öğrenen şehirde bulunan turizmciler, esnaflar ve vatandaşlar açıklamadan memnun oldu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Adana Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Şirin, turizmciler olarak açıklamadan memnun olduklarını belirterek şunları söyledi:

Bizler Adana Havalimanı'nın kapatılmaması taraftarıyız. Ancak Çukurova Bölgesel havalimanı içinde çok ciddi bir yatırım yapıldı. Biz kapatılmasın istiyoruz ama Mersinliler de havalimanını istiyor. Turizm açısından Adana'da havalimanın olmasının her türlü faydası var. Adanalılar kenetlenmiş durumda. Şayet yapılan yatırım çöpe gidilmesin deniyorsa metro veya hafif raylı sistemle iki şehirde orada birleştirilmeli. Her iki şehre de katkı sunacak şekilde getirilebilir.

"Cumhurbaşkanımız olması gerekeni söyledi"

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan esnaf Yaşar Aydın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından memnun olduğunu söyledi.

Aydın şöyle devam etti: