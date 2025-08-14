Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizde emeklilik, inzivaya çekilmek yoktur

AK Parti 24. yaşını kutluyor...

'Erdemliler Hareketi' sloganı ile 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan AK Parti, 24 yıl önce bugün kuruldu.

EN UZUN SÜRE İKTİDARDA KALAN PARTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' ifadesiyle siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, çok partili siyasi hayatın başladığı 1946'dan bu yana en uzun süre iktidarda kalan parti oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda açıklamalarda bulundu.

SON 24 YILI ANLATTI

24 yılda yapılan önemli yatırımları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen noktayı aktardı.

"AK PARTİ'MİZİN 24. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ İFTİHARLA KUTLUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Aziz milletim, AK Parti ailesinin kıymetli mensupları, dava arkadaşlarım, saygı değer hanımefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 81 ilimizdeki vatandaşlarımızın her birine selamlarımı gönderiyorum. Bizleri takip eden heyecanımızı ve sevincimizi paylaşan kardeşlerime sevgi ile saygı ile selamlıyorum. Bu salonu coşku ile ümit ile doldurduğunuz için, kutlu davaya gönül verdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. AK Parti bugün 24 yaşında. Bugün milletimizin sinesinden yine aziz milletimizin iradesi ile doğan, kadroları ile eserleri ile Türkiye'nin çeyrek asrına damgasını vuran AK Parti'mizin 24. kuruluş yıl dönümünü büyük bir iftiharla kutluyoruz.

"KADER VE GÖNÜL BİRLİĞİ YAPTIĞIMIZ KARDEŞLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bugün ufuk ve istikametini milletin çizdiği Anadolu ihtilalinin 24. senesini coşku ile idrak ediyoruz. Düşenin elinden tutan, kimsesizlerin kimsesi olan AK Parti'nin 25. yılına bir adım daha yaklaşıyoruz. Her sayfası başarılarla dolu 24 yılı geride bırakmanın haklı kıvancını beraber yaşıyoruz. 24. senemiz yepyeni bir soluk getirdiğimiz Türk siyaseti için, gönül coğrafyasındaki kardeşlerimiz için hayırlara vesile olsun. Kader ve gönül birliği yaptığımız kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu yola kalbi ile birlikte emeğini alın terini, duasını ve desteğini koyan AK Parti ailesinin her bir ferdine şahsım milletim adına şükranlarımı takdim ediyorum. Aramızdan bir muştu gibi ayrılan tüm kardeşlerimi rahmetle yad ediyorum. 24 yıl boyunca her koşulda yanımızda duran, her zorlukta duasını bizden esirgemeyen milletimize teşekkürlerimi arz ediyorum.

"AK PARTİ AİLESİNİ YENİ KATILIMLARLA DAHA DA BÜYÜTÜYORUZ"

Bugün bu salonu onurlandıran kardeşlerim nezdinde AK Parti davasını sahiplenen, bu davaya omuz veren tüm kardeşlerime minnettarlığımı ifade ediyorum. Etkinliğimize özel aranjman göndererek büyük nezaket gösteren sayın Devlet Bahçeli'nin yanı sıra diğer genel başkanlara da teşekkür ediyorum. AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz. Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Dünden beri ahlaksızca, hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara hadi oradan diyorum. Pisliğin üzerinde oturmuşlar sağa sola pislik atıyorlar. Kendi evlerinden gelen pis kokuları bastırmak için haysiyet cellatlığı yapıyorlar.

"SEVİYESİZLERE PABUÇ BIRAKMAYIZ"

Bozuk ağır ve kızarmaz yüzden başka sermayesi olmayan seviyesizlere pabuç bırakmayız. Kültürümüzde kem söz sahibine aittir. Hakaret ile karşısındakini küçülteceğini zanneden kendisini rezil eder. Edepten yoksun dilin ne ülkeye ne millete ne de partisine faydası olmaz. Sadece bizi değil daha çirkin ifadelerle partisindeki kişileri de hedef alıyor. Uzaktan kumanda ile kontrol edilen bir kişi varsa o da bu zattan başkası değil CHP başkanı siyasetin değil hızla psikiyatri biliminin konusu haline gelmekte. Medyadaki tetikçileri ile itibar suikastları düzenleyenlere boyun eğmedik bundan sonra da eğmeyiz. Beyefendi rahatsız olmuş varsın olsun onu daha çok rahatsız edeceğiz. O gırtlağına kadar battığı çamurda debelenip dururken biz işimize bakacağız. Bu seviyesiz siyasetin bizi çekmek istediği kapana hapsolmayacağız. AK Parti bugün düne göre daha güçlüdür inşallah yarın daha güçlü olacak. Milletimin her ferdine AK Parti çatısında yer vardır. ülke sevdası ile çalışan herkes bizim tabii üyemizdir. Bu kardeşlerimize kapımız sonuna kadar açıktır.

"24 YIL ÖNCE TÜRKİYE'DE YEPYENİ BİR YOL AÇTIK"

O gün halka ve hakka hizmet için uzun ince bir yola çıktık. O günden bu güne milletin yolundan, milletin çizdiği rotadan bir an bile ayrılmadık. Partimize kumpaslar tuzaklar kuruldu. Besleyip büyüttükleri bütün yılanlarını üstümüze saldılar. Kapatma davaları ile bizi yıldırmaya çalıştılar. Terör olayları, sokak kalkışmaları ile ülkemizi kaosa sürüklemeye çalıştılar. Haşhaşi çeteleri ile yürüyüşümüzü akamete uğratmaya çalıştılar. 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ile bu ülkeyi yabancılara peşkeş çekmeye kalkıştılar. Bu ülkede o gün müjdesini verdiğimiz gibi hiçbir şey eskisi gibi olmadı. 24 yıl önce Türkiye'de yeni bir başlangıç yaptık, yepyeni bir yol açtık. Bize umut bağlayanların umutlarını boşa çıkarmadık tam aksine o umutları büyüttük. 81 vilayetimizin her bir metrekaresine mührümüzü vurduk.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMEKLE MÜKELLEFİZ"

AK Parti bugün siyaset yapma ve devleti yönetme konusunda en bilgili, en birikimli kadroları ile çalışmaktadır. AK Parti'yi en büyük kadro yapan işte bu yetişmiş kadroya sahip olmasıdır. Muhalefette bunu göremezsiniz. Terörsüz Türkiye sürecimiz ile bunu yeni bir safhaya taşıyoruz. Terör tehdidini ve ihtimalini de sıfırlamayı hedefliyoruz. Ezeli ve ebedi kardeşliğimizi perçinleyelim istiyoruz. Cumhur İttifakı olarak bir devlet politikası olarak başlattığımız bu süreçte kısa sürede önemli mesafe alındı. Temennimiz bu yapıcı atmosferin korunmasıdır. Cumhur İttifakı çözümden yana olduğunu ortaya koymuştur. Gönül ister ki diğer partiler da aynı hüsnü niyetle hareket etsin.

"ALGI OPERASYONLARINA EYVALLAH ETMEYİZ"

Her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz ama Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz. Bu sürece katkı veren herkes ismini tarihe yazdıracaktır. Popülist tavırlarla konuyu yokuşa sürenleri, ne bu millet ne de gelecek nesiller onu affeder. Yapıcı eleştiriye kulak tıkamayız ama yıkıcı eleştiriye ve algı operasyonlarına eyvallah etmeyiz. Burada çok hassas bir süreç yönetiyoruz. 86 milyonun emanetini taşıyoruz ve bu emanete iğne ucu kadar da olsa leke buluşturmamaya gayret ediyoruz. Milletimiz bizim ne yapmaya çalıştığımızın farkındadır. Şehit aileleri bizim bu riske neden girdiğimizin farkındadır. Hasımlarımız da terörsüz Türkiye'nin ne demek olduğunun farkındadır. Türkiye kronik sorununu çözmek için tarihi fırsat yakaladı, bunun heba edilmesin göz yummayacağız. Partimizin büyüklüğüne yakışır şekilde bu süreci özenle yöneteceğiz.

"TÜRKİYE KARŞITI BU POLİTİKALARIN EMARELERİNE HEPİMİZ TANIK OLUYORUZ"

Bölgemizde yeni bir oyun sahnelenirken dünyada yeni bir denklem kurulmaktadır. Gazze'nin failleri ülkemize yönelik niyetlerini gizleme gereği bile duymuyor. Türkiye karşıtı bu politikaların emarelerine hepimiz tanık oluyoruz. Kuşatma girişimlerini delecek kudrete, kararlılığa ziyadesi ile sahibiz. Ülkemize içeride zayıflatıp dışarıda hırpalamayı amaçlayan bu girişimleri boşa çıkarıyoruz. İstikrar kuşağı kurmakta kararlıyız. Şimdi bir adım daha atmanın hazırlıklarını yapıyoruz. Daha fazla demokrasinin, daha fazla özgürlüğün, daha etkin devleti amaçlayan reform programını önümüzdeki dönemde peyderpey hayata geçireceğiz. Türkiye Yüzyılı reform programı ile hedeflerimize doğru çok daha hızlı ilerleyeceğiz. 24 yıldır olduğu gibi bugün de referansımız millettir. biz bu yola sadece milletin gönlüne girmek için çıktık.

Ayrıntılar geliyor...