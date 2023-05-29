Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikonlaşan fotoğrafı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Muharip Uçak KAAN'ın tanıtıldığı programda çekilen ve Twitter profil fotoğrafı yapıldıktan sonra ikon haline gelen fotoğrafı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.

ensonhaber.com

Türkiye tarihi bir gece yaşadı.

Uzun bir maraton olan 2023 seçimleri geride kaldı.

İlk turu 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için seçmen yeniden sandığa gitti.

Daha önce 16 kez seçim kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17. zaferini elde ederek yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Resmi olmasa da sonuçların belli olmasıyla tüm Erdoğan destekçileri sokaklara döküldü.

İhtişamlı bir Balkon Konuşması'na sahne olan gece boyu kutlamalar devam etti.

Erdoğan'ın fotoğrafı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde

Bir grup ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Muharip Uçak KAAN'ın tanıtıldığı programda çekilen ve Twitter profil fotoğrafı yapıldıktan sonra ikon haline gelen fotoğrafı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.

"Yine Reis Yeniden Reis"

Erdoğan'ın "Yine Reis Yeniden Reis" yazılı posterinin dalgalandığı o anlar ise sosyal medyadan paylaşıldı.

Paylaşım binlerce beğeni aldı.