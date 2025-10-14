Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Meloni'ye sigara uyarısı gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi marjında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın görüşme sırasında İtalyan lidere esprili bir dille sigarayı bırakma tavsiyesinde bulunması İtalya ve dünya basınında geniş şekilde yer aldı.

"ERDOĞAN, MELONI'YE TAKILDI"

Corriere Della Sera gazetesinin internet sitesinde, "Erdoğan, Meloni'ye takıldı" başlığıyla verilen haberde Erdoğan ve Meloni'nin samimi bir an paylaştığı ve Erdoğan'ın İtalyan lidere gülümseyerek sigarayı bırakması gerektiğini söylediği kaydedildi.

Erdoğan'ın ifadelerinin hem Meloni'yi hem Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u güldürdüğü kaydedildi.

"MACRON İLGİYLE TAKİP ETTİ"

Benzer şekilde La Repubblica gazetesinin internet sitesinde Erdoğan ve Meloni arasındaki esprili diyaloğun görüntüleri paylaşıldı.

Erdoğan'ın Meloni'ye, "Sizi iyi gördüm ama sigarayı bıraktırmam lazım" dediği kaydedilen haberde Türk ve İtalyan liderler arasındaki keyifli diyaloğu Fransız liderin de ilgiyle takip ettiği detaylarına yer verildi.

"TRUMP'IN GECİKMESİ LİDERLERİN NEŞESİNİ BOZMADI"

Il Giornale gazetesi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye İsrail ziyaretinin uzaması nedeniyle üç saat gecikmeli olarak gelmesinin liderlerin neşesini hiç bozmadığı belirtildi.

Bunun en güzel kanıtının zirvede Erdoğan ve Meloni arasında geçen neşeli diyalog olduğu vurgulanan haberde Türk ve İtalyan liderler arasındaki esprili diyaloğun Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin yüzünde tebessüm oluşturduğu ifade edildi.

La Stampa gazetesinin internet sitesi diyaloğun görüntülerini, "Erdoğan, Meloni ile şakalaştı" ifadeleriyle sundu.

DÜNYA BASININA DA YANSIDI

Erdoğan ve Meloni arasındaki esprili diyalog İtalya basınının yanı sıra Balkan ülkeleri başta olmak üzere Avrupa, Rusya ve ABD basınına da yansıdı.

Rusya merkezli TASS haber ajansı, "Türk Cumhurbaşkanı, İtalyan Başbakan'a sigara alışkanlığı üzerinden takıldı" başlığı ile haberi verdi.

TASS, Erdoğan'ın Meloni ile tokalaşırken kendisine sigarayı bırakmayı tavsiye ettiğini paylaştı.

ABD merkezli haber kuruluşu Politico'nun Avrupa baskısı, "Erdoğan, Meloni'nin sigarayı bırakmasını istiyor fakat Macron, bunun ümitsiz vaka olduğu görüşünde" başlığıyla haberi sundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tütünle mücadele seferberliğinin yeni hedefinin İtalya Başbakanı Meloni olduğunu yazan Politico, Meloni'nin de Erdoğan'ın esprisine yine espriyle cevap vererek sigarayı bırakması halinde birilerini öldürebileceğini söylediğini kaydetti.

Sırbistan'ın Politika gazetesinin internet sitesi ise Erdoğan'ın Meloni'yi sigara konusunda 'kendine özgü, yarı şakacı bir tonla uyardığını' yazarken Hırvatistan'ın Index haber portalında Meloni'nin bir dizi röportaja dayanan bir kitapta sigarayı 13 yıl önce bıraktıktan sonra tekrar içmeye başladığını itiraf ettiği detayına yer verildi.