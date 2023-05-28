Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu paylaşımı gündem oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli seçim zaferi kazandığı Kemal Kılıçdaroğlu için söylediği sözler CHP'liler tarafından paylaşılıyor.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu bugün tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 milyondan fazla oy alarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha mağlup etti.

Seçim sonuçlarından sonra ekran karşısına geçen Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, mücadeleye devam edeceğini söyleyerek görevinin başında olduğunu vurguladı.

Herkesin istifa etmesini beklediği Kılıçdaroğlu'nun bu kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Nisan 2012 tarihinde yaptığı paylaşımı akıllara getirdi.

İşimiz kolay"

Erdoğan sürekli yendiği Kılıçdaroğlu için şu ifadeleri kullanmıştı:

CHP'nin başında bu beyefendi olduğu sürece ben de halimize hamd ediyorum. İşimiz kolay.

Başta CHP'liler olmak üzere Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyenler bu paylaşımı yeniden gündeme getirdi.