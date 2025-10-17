Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu, Mardin'deki şehit ailelerine verildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AK Parti Artuklu İlçe Başkanlığı, şehit ailelerine yönelik anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Kadın Kolları Başkanı Kübra Ortaç, beraberinde İlçe Başkan Vekili Şeyhmus İldoğan ve Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Cemiloğlu ile birlikte şehit bekçi Ercan Gültekin ve şehit polis memuru Mehmet Tutakbala’nın ailelerini ziyaret etti.

ERDOĞAN'IN MEKTUBU, 2 ŞEHİT AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Ziyaret sırasında Kübra Ortaç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” başlıklı mektubunu her iki şehit ailesine takdim etti. Ortaç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını da ailelere iletti.

"ÜLKEMİZİN HUZURU İÇİN MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR"

AK Parti Artuklu Kadın Kolları Başkanı Kübra Ortaç, yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Terörsüz Türkiye’ vizyonu doğrultusunda ülkemizin huzuru, birliği ve güvenliği için verilen mücadele azimle devam ediyor.”

Ortaç ayrıca, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, “Ziyaretlerimizde Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik, daima yanlarında olduğumuzu ifade ettik.” dedi.