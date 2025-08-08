Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit ailelerine özel mektubu Mersin'de teslim edildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehit ailelerine gönderdiği mektubu, Mersin’de yaşayan şehit annesi Selime Bayer’e ulaştırdı.

Uygur, 1988’de Tekirdağ’da yaşanan silah kazasında şehit düşen Jandarma Er Mehmet Bayer’in annesi Selime Bayer’i Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi’ndeki evinde ziyaret etti.

ŞEHİT ANNESİNE ERDOĞAN'IN MEKTUBU TESLİM EDİLDİ

Şehit ailesine gösterdiği yakın ilginin ardından Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” hedefini anlatan mektubu teslim eden Uygur, daha sonra AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Kadın Kolları Başkanı Fatma Abacı ve Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Karagöz ile birlikte Mersin Şehir Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.