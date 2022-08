Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "Terör örgütüne ağır darbeler indiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Mezunlarımız jandarma ve sahil güvenliğimn farkl kademelerinde görev alacaki milletimize hizmet edecek diyen Erdoğan, sınır ötesinde devam eden operasyonlarla ilgili kararlılık mesajı verdi.

"Yolumuza devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onbin kilometre öteden ülkeme ve ülkemde teröristlere TIR'larla eğer mühimmat getiriyorsa, eğer buraya bütün araç, gereç getiriyorsa ve onlarla sınır ötesi bize operasyon yapıyorlarsa, onlara da biz gereken cevabı sınır ötesinde yaptığımız anlaşmayla, sınır çizgisinin 30 kilometre ötesine kadar gereken cevabını veriyor, bundan rahatsız oluyorlarsa hiç kusura bakmasınlar, onlar rahatsız olacak biz de yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Terör örgütüne ağır darbe indiriyoruz"

Ülkemizin operasyon derinliğini Suriye'den Irak'a kadar uzattıklarını belirten Erdoğan, "En emniyette hissettikleri bölgelerde terör örgütüne en ağır darbeleri indiriyoruz." dedi.

"Hiçbir ülkeye husumet beslemiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz kimseye, hiçbir ülkeye husumet beslemiyoruz. Tam tersine, her ülkeyle, toplumla mümkün olan en iyi, en ileri, en samimi ilişkiyi kurmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Savunma sanayini şikayet edenlere sadece acıyoruz"

Elbette gün gelecek tarih bunları yargılayacak, hükmünü verecektir. Yabancı basına Türkiye'yi savunma sanayini şikayet edenlere sadece acıyoruz. İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncılar'ı da, savaş uçaklarını, helikopterimizi de yapmaya devam edeceğiz. Bugün de onları kendi hırsları, sığ hesaplarıyla başbaşa bırakıp, işimize bakıyoruz. Kimse Yunanistan'da 101-15 Amerika üssü var diye eleştirmiyor. Ama en ufak ses çıktığı zaman Türkiye Yunanistan'ı tehdit ediyor, buyrun. Eğer bize yan bakan olduğu zaman yan bakana kusura bakmasınlar herhalde biz de düz bakmayız.

"Amacımız barış ve işbirliği kuşağı tesis etmektir"

Amacımız yakın komşularımızdan başlayarak çevremizde barış ve işbirliği kuşağı tesis etmektir. Bilinçli olarak bölgemize giydirilen kardeş kavgası ve deli gömleğini yırtıp atmakta kararlıyız. Kimi konularda anlaşmazlık yaşadığımız ülkelerle ilişkilerimizi kazan kazan, karşılıklı saygı temelinde yeniden rayına oturttuk. Türkiye'nin arabulucuk rolünü Rusya-Ukrayna savaşında çok daha güçlü şekilde öne çıkardık. Türkiye'yi söz ve etki sahibi yaptık, stratejik konuma yükselttik. Çatışmaların, istikrarsızlığın eksik olmadığı bölgede Türkiye diplomatik, ekonomik, askeri başarılarıyla göz doldurmaktadır.





"Yangın mı var jandarmamız orada, sel felaketi mi var oradalar"

Yangın mı var jandarmamız orada, sel felaketi mi var oradalar. İşte onlar bizim polisimizdi, jandarmamızdı ve hepsi her türlü fedakârlığı ortaya koydular, feda-i can ettiler ve gözü yaşlı anneleri, babaları kurtardılar. Her gün şahit olduğumuz hadiseler bize şu gerçeği hatırlatmaktadır, Türkiye üç kıtanın kesişme noktasında yer alan stratejik konumu fevkalade yüksek coğrafi bir konuma sahiptir. Geniş bir bölgede yaşanan her olay bizi doğrudan etkilemektedir." açıklamasında bulundu.