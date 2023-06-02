Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılacak Nicolas Maduro Ankara'da Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere Ankara'ya geldi.

AA

Türkiye tarihi seçimini geride bıraktı.

28'inci Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri geride kalırken kesin sonuçlar ise Resmi Gazete'de yayınlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclis'inde ise bu kapsamda hazırlıklar tamamlandı.

Bu kapsamda milyonlarca vatandaşın ve yeni milletvekillerinin beklediği gün de geldi.

28. Dönem milletvekilleri, Genel Kurul'da yemin ediyor..

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan da yarın Meclis'te yemin edecek.

Törende dünya liderleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olacak..

Venezuela Devlet Başkanı Ankara'da

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki göreve başlama törenine katılmak üzere Ankara'ya geldi.

20'ye yakın ülkeden lider Ankara'da olacak

Öte yandan törene aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Cezayir, Macaristan, Ruanda'nın da olduğu 20'ye yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor.