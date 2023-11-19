Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor: İsrail katliamı görüşülecek

İsrail ordusunun soykırım niteliği taşıyan saldırıları 44 gündür aralıksız devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgedeki vahşetin bir an önce durdurulması gerektiğini açıkça ifade eden tek lider.
Cumhurbaşkanının Gazze diplomasisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanlı saldırılar sebebiyle yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı, 31 Ekim’deki son kabine toplantısı sonrasında Kazakistan, Özbekistan ve Suudi Arabistan’ın arından son olarak Almanya’yı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretleri sırasında İsrail zulmünü dünya gündemine taşıdı.
Kabine yarın toplanacak
Kabine yeniden toplanıyor.
Cumhurbaşkanlığı kabinesi, yarın Beştepe’de bir araya gelecek.
Toplantıda Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve atılması gereken adımlar görüşülecek.
Kabine toplantısında ayrıca ekonomik gelişmeler ve terör ile mücadele de ele alınacak.
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