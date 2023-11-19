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Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor: İsrail katliamı görüşülecek

Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor: İsrail katliamı görüşülecek Yarın Beştepe'de toplanması beklenen kabinede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ele alınması bekleniyor. Ayrıca ekonomik gelişmeler ve terör ile mücadele konuları da ele alınacak.