Daft Punk kimdir, dağıldı mı? Fransız ünlü müzik gurubu Daft Punk neden dağıldı?

Daft Punk'ın ayrılık açıklamalarının ardından Daft Punk’ın neden dağıldığı araştırma konusu oldu. Grubun hayranları tarafından Fransız ünlü müzik grubu Daft Punk hakkındaki araştırmalar devam ediyor.

'Get Lucky', 'One More Time' gibi hit şarkılarıyla tanınan Fransız elektronik müzik grubu Daft Punk, bir açıklama yaparak ayrıldıklarını duyurdu.

28 yıldır harika işlere imza atan Guy Manuel de Homem Christo ve Thomas Bangalter ikilisinin grubu dağıtması hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Dünyaca ünlü müzik grubu Daft Punk'ın dağılması sosyal medya gündeminde yer alan konular arasına girdi.

Peki, Daft Punk kimdir? Fransız ünlü müzik gurubu Daft Punk neden dağıldı? İşte, şarkılarıyla hafızalara kazanan Daft Punk hakkında detaylı bilgiler..

DAFT PUNK KİMDİR?

1993 yılında Guy-Manuel de Homem-Christo ve Thomas Bangalter tarafından Paris'te kurulan bir Fransız elektronik müzik ikilisi olan Daft Punk, bağımsız sanatçıların şarkılarına vokalsiz coverlar yapan bir grup olarak işe başlamıştır.

Progressive House, Funk, Elektro ve Techno, Hip-Hop gibi karışık ve kendilerine özgü bir tarza sahip olan Daft Punk, 1993'te ilk single'ı "The New Wave"i yayınlamıştır.

Ardından gelen single'ları "Da Funk", başarılı bir satış rakamına ulaşarak tüm dünyada tanınmalarını sağlamış ve 1997 yılında yayınlanan ilk albümleri "Homework", son derece başarı getirmiştir. Albümden çıkan "Around The World" single'ı, videosuyla da 90'lı yılların klasikleri arasındaki yerini almıştır.

2001 yılında yayınlanan elektro-pop tarzında "Discovery" albümü, listelerde iki numaraya kadar yükselmiş ve bu albümdeki parçalar daha sonra yaptıkları anime film "Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem"in film müziklerini oluşturmuştur. Aynı yıl, canlı performanslarından oluşan "Alive 1997" albümü yayınlanmıştır.

Grup ilk dönemlerinde röportajlarda, müzik videolarında, canlı performanslarında, robot kıyafetleri ile çıkıyordu. "Homework" albümü zamanlarında ise genelde maskelerle sahneye çıkan ikili "Discovery" albümüyle daha çok LED efektli kasklar, metal eldivenler giymeye başlammıştır.

Daha sonra bu görünüşleri de değişen Daft Punk, "Discovery"de kullandıkları kıyafetlerin daha basit hallerini kullanmış olmalarına rağmen ikilinin yüzlerinin gözüktüğü birkaç fotoğrafı da bulunmaktadır.

Thomas Bangalter, değişik tarzdaki kostümleri hakkında yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır:

"Doğrusu bu kostümleri giyiyor olmamızın tek nedeni çekingenliğimiz. Ancak bunlar, kısa sürede dinleyicilerimizi heyecanlandıran öğeler oldular. Süper güçleri olan sıradan çocuklar olduğumuz hissini uyandırıyor olmalı."

Son olarak en iyi parçalarını bir araya topladıkları "Musique Vol. 1: 1993-2005" albümünü yayınlayan Daft Punk, 23 Haziran 2007 tarihinde Turkcell Kuruçeşme Arena’da konser vermişlerdir.

DAFT PUNK ALBÜMLERİ

Homework (1997)

Discovery (2001)

Human After All (2005)

Random Access Memories (2013)

Remixler The Micronauts - "Get Funky Get Down" (1995)

The Chemical Brothers - "Life Is Sweet" (1995)

Ian Pooley - "Chord Memory" (1996)

I:Cube - "Disco Cubizm" (1996)

Gabrielle - "Forget About The World" (1996)

Scott Grooves - "Mothership Reconnection" (1998)

Franz Ferdinand - "Take Me Out" (2004)

Adele - "Something About The Fire" (Carlos Serrano Mix 2012)

