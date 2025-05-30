Danıştay'ın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: 35 yıl sonra Giresun’a bağlandılar

İHA

Yılların tartışması sonuçlandı...

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü ve Üçtaş köylerinde yıllardır süregelen idari bağlılık tartışması, Danıştay kararının ardından Resmî Gazete’de yayımlanarak sonuçlandı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 9914 sayılı karar, 30 Mayıs 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

GİRESUN'A BAĞLANDI

Karara göre, Gümüşhane ilinin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyünün, Giresun’un Doğankent ilçesine bağlanmasına karar verildi.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 2. maddesi uyarınca alınan bu kararla, Üçtaş köyünün idari olarak Doğankent’e dahil edilmesi resmiyet kazandı.

GİRESUN'A YAKINLIĞI GEREKÇE OLARAK GÖSTERİLDİ

Değişikliğin gerekçesi olarak ise köyün coğrafi, sosyal ve ekonomik açıdan Giresun’a daha yakın olması gösterildi.

Sürecin başlangıcında, köylerini idari bağlılık konusunda referanduma götüren Günyüzü köyünün muhtarı Mustafa Temel, şu bilgileri verdi:

Günyüzü köyü İhtiyar Heyeti’nin 2018’de başlattığı süreçte yapılan referandumda, seçmenlerden 272 kişi 'evet', 196 kişi ise 'hayır' oyu verdi. Aynı şekilde Üçtaş köyünde ise 677 seçmenden 474’ü 'evet', 33’ü ise 'hayır' oyu kullandı. Ancak Gümüşhane Valiliği ve İl Genel Meclisi, gerekli çoğunluğun sağlanamadığı gerekçesiyle talebi reddetti. Giresun tarafı ise olumlu görüş bildirerek sürecin ilerletilmesini destekledi.

KARAR DANIŞTAY'DAN ÇIKTI

İçişleri Bakanlığı da halk oylamasında gerekli çoğunluğun sağlanmadığı gerekçesiyle talebi uygun bulmadı.

Bunun üzerine Günyüzü köyü tüzel kişiliği tarafından açılan dava sonucunda, Danıştay 10. Dairesi iptal kararı verdi.

İtiraz üzerine dosya, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na taşındı. Kurul, yerinden yönetim ilkesine vurgu yaparak halkın taleplerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Danıştay kararının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, Üçtaş köyünün Giresun’a bağlanması kesinleşti.