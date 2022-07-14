Datça’da yanan ormanlık alanın son hali

Muğla'nın Datça ilçesinde dün çıkan ve bugün söndürülen ormanlık alandaki yangın, büyük zarar verdi. Alevler 300 hektarlık alanı küle çevirdi.

Türkiye’nin ciğerleri iki gündür küle döndü…

Önce Muğla’nın Datça ilçesi ardından da İzmir ‘in Çeşme’sindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı.

Büyük mücadele

Yangınlara hemen müdahale edilse de söndürmek kolay olmadı.

Özellikle Datça’da alevler büyük bir alana zarar verdi.

İyi haber geldi

Öğle saatlerinde iyi haber geldi.

Datça’ya bağlı Mesudiye Mahallesi'nin Hava Radar mevkisindeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Kahreden görüntüler

Yangında zarar gören 300 hektarlık alan, AA tarafından havadan görüntülendi.

Görüntülerde yangının ne kadar geniş bir alanda etkili olduğu ve verdiği tahribat yer aldı.

Bu arada bölgede soğutma çalışmaları sürüyor…