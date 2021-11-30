Davutoğlu ve Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e peş peşe ziyaret

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaşadığı kararsızlıkla gündeme gelen muhalefet partileri, aday konusunda Abdullah Gül'ü yokluyor.

Türkiye'de siyasi partiler, 2023'te yapılacak seçimler için çalışmalarına devam ediyor.

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı açıklanırken, muhalefet cephesinde belirsizlik devam ediyor.

Kulislerde adaylık için Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimler geçerken son günlerde, adaylık için daha önce de gündeme gelen 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismi tekrardan telafuz edilmeye başlandı.

Abdullah Gül'ün isminin tekrardan anılmaya başlanmasıyla Ankara'da da ziyaretler için hareketlilik başladı.

ART ARDA ZİYARETLER

İlk olarak 27 Kasım tarihinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gül ile 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası Davutoğlu, "4 partiden ekonomiden sorumlu genel başkanlarımızın katıldığı bir toplantı gerçekleşti. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ile bir görüşme gerçekleştirdik. Uzun bir süre görüştük." ifadelerini kullanmıştı.

2. ZİYARET KARAMOLLAOĞLU'NDAN

Davutoğlu'nun ardından Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu da Gül'e dün ziyaret gerçekleştiridi.

Gül'ün ofisinde yaklaşık 1.5 saat süren ve baş başa gerçekleştirilen görüşmede, olası erken seçimden, dış politikaya kadar birçok ülke meselesi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.