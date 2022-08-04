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- DDK: KPSS'ye yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz
DDK: KPSS'ye yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz
DDK, "KPSS sınavına yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de Devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız" dedi.
- 04.08.2022 - 10:05
Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı: Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS sınavına yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de Devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız.