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    DDK: KPSS'ye yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz

    DDK, "KPSS sınavına yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de Devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız" dedi.
    • 04.08.2022 - 10:05
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    DDK: KPSS'ye yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz

    Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı: Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS sınavına yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de Devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız.

    AYRINTILAR GELİYOR...


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