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DDK: KPSS'ye yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz

DDK: KPSS'ye yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz

DDK, "KPSS sınavına yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de Devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız" dedi.