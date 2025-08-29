DEM Parti'den İmralı görüşmesi sonrası yeni açıklama

Terörsüz Türkiye yolunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

PKK'nın silah bırakması ve kendini fesih ilanından sonra süreç, TBMM bünyesinde devam ediyor.

Bir yandan silah bırakma işlemlerinin devam ettiği belirtilirken TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çalışmalarını sürdürüyor.

DEM HEYETİ YENİDEN İMRALI'YA GİTTİ

Bu kapsamda son ziyaretini PKK'nın silah bırakmasından sonra gerçekleştiren DEM Parti İmralı heyeti, dün İmralı'ya gitti.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Erol'dan oluşan heyet, İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü.

Görüşme sonrası bugün DEM Parti'den yapılan açıklamada, şöyle denildi;

"KAPSAMLI DEĞERLENDİRMELER YAPILDI"

"28 Ağustos 2025 tarihinde İmralı’da Öcalan’la üç saatlik bir görüşme gerçekleştirdik. Öcalan son derece sağlıklı ve moralliydi.



Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum sürecinin geçirdiği aşamalara ve gelinen noktaya dair kapsamlı değerlendirmeler yaptı.



Yaşadığımız sorunun özel bir cerrahi müdahaleyi gerektirecek derecede kangren olduğunu, süreci bu hassasiyetle yürüterek bugüne getirdiklerini ifade etti. Amacımız, acılı bir sürecin sona erdirilmesi için elimizden geleni yapmaktır dedi.



Demokratik toplum, barış ve entegrasyonun, bu sürecin üç kilit kavramı olduğunu, bu temelde sonuca ulaşabileceğini belirtti. Bunun için bütün boyutlarda adımların ivedilikle atıldığı yeni bir aşamanın gereğine vurgu yaptı.

"TÜM TÜRKİYE KAZANACAK"

Öcalan, tercihinin her zaman demokratik cumhuriyet ile demokratik toplum temelli bir entegrasyon olduğunu; bu stratejik hamlenin anlaşılması ve sahiplenilmesinin hepimize, tüm Türkiye’ye kazandıracağını belirtti.



Bu tercihin, siyaset ve basın çevrelerinin bir kısmında basitleştirme ya da yok sayma gibi yaklaşımlarla ele alınmasının bu sürece zarar verdiği açıktır.

"EBEDİ DOSTLUK VE BARIŞ"