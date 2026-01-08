DEM Parti'den TBMM'de Suriye protestosu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de yeniden silah sesleri yükseliyor.

Halep'teki gerilim Türkiye'ye de yansıdı.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl’ün başkanlığında toplandı.

HALEP'TEKİ ÇATIŞMA İÇİN GENEL KURUL'DA PROTESTO

Birleşimin açılmasından sonra DEM Parti milletvekilleri Suriye ordusunun entegrasyona yanaşmayan PKK uzantısı SDG'ye operasyonunu protesto etti.

Oturdukları sıralara "Halep’te katliama hayır" yazılı dövizler koyan milletvekilleri, alkışlarla protesto etti, elleriyle sıralara vurarak tepki gösterdi.

DEM Parti milletvekillerinin protestoları üzerine TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, görüşmelere beş dakika ara verdi. Aranın ardından görüşmelere devam edildi.

SDG ENTEGRASYONA YANAŞMADI

10 Mart 2025'te varılan mutabakata uymayan ve ne Türkiye ve ABD'nin uyarıları ne de PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrılarına kulak asmayan PKK'nın Suriye uzantısı SDG terörden vazgeçmedi.

SURİYE ORDUSUNDAN SDG'YE OPERASYON

Suriye hükümetinin verdiği entegrasyon süresinin dolmasıyla birlikte Suriye ordusu, PKK/YPG'nin Halep'te işgalinde tuttuğu Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.