DEM Partili Tanhan: Kürtler olmasaydı Türkiye vasat bir ülke olurdu

Tükiye'nin gündemi bugünlerde Suriye'deki gelişmeler...

Ahmed Şara başkanlığındaki Şam hükümeti, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG'ye yönelik, askeri entegrasyon için verdiği sürenin dolması üzerine, operasyon başlattı.

Fırat Nehri'nin batısında ilerleyen çatışmalar, bölgenin SDG işgalinden kurtulmasıyla, Fıratın doğusuna genişledi.

DEM PARTİLİLER GÖSTERİ DÜZENLEDİ

Suriye'deki bu operasyona karşı olan DEM Partililer ise, Türkiye'nin farklı noktalarında gösteriler düzenledi.

Yıllardır örgüt işgalinde olan bölgeler tek tek temizlenirken, Haseke'de sağlanan bir anlaşma ile SDG'ye entegrasyon için 4 gün süre verildi.

MECLİS'TE SURİYE TARTIŞMALARI

Suriye'de hali hazırda sıcak çatışmalar devam ederken, konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de tartışılmaya devam ediyor.

Meclis kürsüsünde Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, Türkiye'yi Suriye'deki operasyona verdiği destek nedeniyle eleştirerek Türkiye'nin, Kürtlerin olmadığı bir senaryoda vasat bir Orta Doğu ülkesi olacağını söyledi.

"BU SİRKİN CAMBAZI TÜRKİYE"

Tanhan'ın Meclis kürsüsündeki konuşması ise şöyle:

Haseke'nin demokratik ışığının söndürülmesine kimse, Kürt halkı izin vermeyecektir. Zulüm varsa direniş de olur elbette, saldırı varsa mücadele de olacaktır ve olmaya da devam ediyordur. Son olarak, Şara'ya Şam yolunu açan İngiltere, Şara'ya Beyaz Saray'da icazet veren ABD, Şara'yı Bakü üzerinden finanse eden ise İsrail ve maalesef bu sirkin cambazı da Türkiye.

"TÜRKLER VE KÜRTLER YA BÖLGESEL GÜÇ YA DA MEZE OLACAKLAR "

Yani Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dediği 'Suriye'yi aldınız.' İfadesi cambaza bak hikâyesinden başka bir şey değildir. Şu sonucu unutturmamak lazım: Türkler ve Kürtler ya eşitlenerek bölgesel güç olacaklar ya da ayrışarak bölgesel meze olacaklar.

"TÜRKİYE, KÜRTLER OLMAZSA VASAT BİR ÜLKE OLURDU"