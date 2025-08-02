DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan 'terörsüz Türkiye' sürecini eleştirenlere sert tepki

Türkiye, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda adım adım ilerliyor..

Yoğun diplomasiler sonucu terör örgütü PKK, kendisini feshederek, silahları bıraktı..

Süreç dünya basınında Türkiye'nin başarısı olarak yankılanırken, bazı muhalif kesimler ise bu durumdan rahatsız.

Süreci baltalamaya çalışanlara bir tepki de DEM Parti'den geldi.

Ankara'da katıldığı bir programda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın gündeminde muhalif medya vardı.

"ÖKÜZ ALTINDA BUZAĞI ARIYORLAR"

Bakırhan, şu ifadeleri kullandı:

Bu sadece Kürtlerin yürüttüğü ya da sadece Kürt sorunun konuşulduğu bir süreç değil. Haklısınız dışarıda başka bir algı var, kamuoyunda başka tartışmalar yürüyor.



Medyanın bir kısmı ülke bölünüyor diye başlık atıyor, deyim yerindeyse öküz altında buzağı arıyorlar.

"MUHALİF MEDYANIN DURDUĞU YER BU OLMAMALIYDI"