Demokrat Parti, Millet İttifakı'ndan ayrılıyor

Demokrat Parti, 2023’te yapılacak seçimlere tek başına girmeye karar verdi.

CHP, HDP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nda çatlak var..

Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği ve yerel seçimlerde Millet İttifakı bloku içinde yer alan Demokrat Parti, 2023’te yapılacak seçimlerde yeni yol haritasını belirledi.

Demokrat Parti gelecek seçimlere tek başına girme kararı aldı.

"MİLLET İTTİFAKINA DOĞRUDAN MESAJ"

Demokrat Parti, yeni yol haritası kapsamında ilk ziyaretini de salı günü HDP Diyarbakır il binası önünde bekleyen Diyarbakır annelerine yapacak.

Parti yöneticileri, “Bu ziyaretin Cumhur İttifakı dışında kalan muhalefet partileri içindeki ilk ziyaret olması bakımından önem taşıdığını” ve “Millet İttifakı’na doğrudan bir mesaj verdiğini” ifade ediyor.