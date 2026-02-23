Deniz Kuvvetleri'nden Senegal’e arama kurtarma eğitimi

Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz aşırı dost ülkelere insani ve askeri eğitim desteğine devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Senegal hava sahası ile deniz yetki alanlarında, Senegal Hava Kuvvetleri ve Senegal Deniz Kuvvetleri personelinin katılımıyla müşterek görev uçuşları gerçekleştirildiği belirtildi.

200 SAATİ AŞAN EĞİTİM VE GÖREV

Atlas Okyanusu üzerinde icra edilen ve toplamda 200 saate ulaşan eğitim ve görev uçuşlarında; yasa dışı balıkçılığın önlenmesi, düzensiz göçün tespiti, deniz kirliliğiyle mücadele ve arama kurtarma desteği gibi başlıklarda faaliyet yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Senegal makamlarıyla tam bir eş güdüm içerisinde çalışıldığı vurgulanarak, iki ülke arasında karşılıklı iş birliği ve güvenin güçlendirilmeye devam edildiği ifade edildi.