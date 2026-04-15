Denizlerde av sezonu sona erdi

Denizlerde av yasağı başladı.

Balıkçıklar av yasağı öncesi tekneleri ile son kez ağ attı.

Ardından yeni sezon hazırlığı için tekneler, barınaklara çekildi.

BALIKÇILAR GELECEK SEZONDAN UMUTLU

Av yasağı ile birlikte endüstriyel tekneler kontak kapatacak, denizler eylül ayına kadar dinlenecek.

Bu yıl gelen bol yağışlarla birlikte balıkçılar gelecek sezondan da çok umutlu.

NE ZAMAN SONA ERECEK

Balıkçıların bir kısmı, yasak döneminde uluslararası sularda avlanmaya devam edecek.

Denizlerde av yasağı, 1 Eylül'de sona erecek.

KIYI BALIKÇILIĞI YAPANLAR MUAF

Bu süreçte kıyı balıkçılığı yapanlar ise yasaktan muaf olacak.

Tezgahlarda balık bereketi eksilmeyecek.

VAN GÖLÜ'NDE İNCİ KEFALİ İÇİN YASAK

Van Gölü'nde yaşayan inci kefali için de av yasağı dönemi başladı.

Balıkçılar, 90 günlük yasak döneminde tekne ve ağlarının bakımını yapacak.