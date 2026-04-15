Siirt'te annesinin cenazesine katılan Fadıl Akgündüz, jandarmalarla tartıştı

Devre mülk satışı soruşturması kapsamında yargılandığı davada dolandırıcılık suçundan 2023 yılında 2 bin 504 yıl 2 ay hapis ve 12 milyon 20 bin TL adli para cezasına çarptırılan Fadıl Akgündüz, cezaevinden izinle çıkarılarak güvenlik eşliğinde Siirt'e getirildi.

TALEPLERİ TARTIŞMA ÇIKARDI

Akgündüz, cami önünde araçtan indirildiği sırada güvenlik görevlileriyle tartışma yaşadı.

İddiaya göre, Akgündüz'ün bazı talepleri üzerine başlayan anlaşmazlık, büyüyerek tartışmaya dönüştü.

Güvenlik ekipleri de duruma müdahale etti.

ADLİ İZİNLE CENAZEYE KATILDI

Kısa sürede kontrol altına alınan gerginliğin ardından cenaze programı planlandığı şekilde devam etti.

Hakkında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Akgündüz’ün, cenazeye katılımı için savcılığa başvurduğu ve özel izin aldığı öğrenildi.

Güvenlik güçleri eşliğinde memleketine götürülen Akgündüz, tören boyunca kontrol altında tutuldu.

JET FADIL KİMDİR?

Fadıl Akgündüz 22 Ocak 1956'da Siirt'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Siirt'te tamamladı.

1987'de Jet Sürücü Kursu'nu açarak iş hayatına girdi. 1989'da kendisine ait olan Jetpa Holding'in ilk şirketini kurdu.

Holding bünyesindeki pazarlama şirketi 700 bin aileye konut, otomobil, elektrikli ev ve ofis cihazları sattı.

28 Nisan 2023 tarihinde, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Fadıl Akgündüz'ü, tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı suçundan 2 bin 504 yıl hapis cezasına çarptırdı.