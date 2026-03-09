Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye, deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti.

Bu kez depremin adresi Denizli oldu...

Sabah saatlerinde Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen depremin detaylarını, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) duyurdu.

DENİZLİ'DE 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Denizli'de meydana gelen depremin büyüklüğüne ilişkin AFAD, X üzerinden bir paylaşım yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, Denizli'nin Buldan ilçesinde, saat 09.21'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan deprem, Manisa başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Deprem nedeniyle haftanın ilk günü yoğunluğu yaşanan başta hastaneler ve okullar olmak üzere büyük korku ve panik yaşandı.

Okullardaki öğrenciler de kontrollü bir şekilde binalardan çıkartıldı.

Şu ana kadar olumsuz herhangi bir durumun bildirilmediği öğrenilirken, ekiplerin saha taramalarına başladığı bildirildi.

MURAT KURUM'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, X hesabı üzerinden Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Kurum, "Geçmiş olsun Denizli. Buldan'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar gelen olumsuz bir durum olmamakla birlikte, olası ihbarlara göre İl Müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak." dedi.

