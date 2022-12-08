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    Deprem mi oldu? 8 Aralık 2022 nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    Bugün hangi bölgelerde depremler olduğu araştırılıyor. Gün içinde Düzce ve Ege bölgelerinde sallantılar yaşandı. İşte 8 Aralık günü deprem olan bölgeler...
    • 08.12.2022 - 08:58
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    Deprem mi oldu? 8 Aralık 2022 nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    8 Aralık 2022 Perşembe günü Türkiye genelindefarklı illerde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu araştırıyor. Bugün birçok bölgede çeşitli sallantılar hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan deprem bilgileri ve saatlerini sorgulamaya başladı. Peki 8 Aralık'ta nerede deprem oldu?

    8 Aralık 2022 nerede deprem oldu?

    Meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Bugün 8 Aralık'ta belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Düzce ve Ege bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

    Düzce 3.1 ile, Ege Denizi 4.0 ile sallandı.

    İşte Kandilli Rasathanesi'nin 8 Aralık 2022 deprem verileri:

    Deprem mi oldu? 8 Aralık 2022 nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi #1

    8 Aralık 2022 AFAD deprem verileri:

    Deprem mi oldu? 8 Aralık 2022 nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi #2


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