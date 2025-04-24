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İstanbul'da merkez üssü Silivri açıkları olan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar büyük bir panik yaşadı.

AFAD verilerine göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6.2 büyüklüğündeki sarsıntı, İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI

Meltem Bozbeyoğlu, sarsıntının yaşandığı sırada canlı yayındaydı.

Canlı yayında ekranın sallandığı görülürken, Bozbeyoğlu'nun önündeki masaya tutunduğu ve "Deprem oluyor, çok şiddetli bir deprem oluyor. İstanbul'da hissedilen çok şiddetli bir deprem oluyor. Sakin olalım." dediği duyuldu.

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"LÜTFEN ANNEMİ ARAR MISIN"

Sarsıntının sona ermesinin ardından Bozbeyoğlu, elleri titrer halde rejideki bir arkadaşına "Lütfen annemi arar mısın?" dedi.

Bir yandan "Büyük İstanbul depremini bekliyorduk" sözleriyle yayına devam etmeye çalışan Bozbeyoğlu, bir yandan da annesine seslendi.

DÜNYA BASININDA GÜNDEM OLDU

Bozbeyoğlu'nun deprem anında yaşadıkları dünya basınında da yansıdı.

"Kimse şu an ailesinden haber alamıyor olabilir. Buna ben de dahil" diyen Bozbeyoğlu, artçı sarsıntıları da yayında yaşadı.

"SİZİ PANİĞE SEVK ETTİYSEM ÖZÜR DİLİYORUM"

İzleyicileri sağduyulu olmaya, güvenilir bir yere sığınmaya ve paniğe kapılmamaya davet eden Bozbeyoğlu, ilerleyen dakikalarda, "Çok özür diliyorum sizi de paniğe sevk ettiysem." ifadelerini kullandı.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

İlerleyen saatlerde Bozbeyoğlu, deprem anında yaşadıklarını Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında anlattı.

"ANNEMLE KONUŞUNCA HEMEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU"

Bozbeyoğlu, "Annem Bahçelievler'de oturuyor. Şilan'a annenim numarasını atmaya çalışıyorum. Anneme de 'İyi misin, iyi misin' diye sormaya devam ediyorum. Annem bizim yayını da izlemiyormuş. Çok sallanmışlar. Aslında ben bu binanın çok güvenli olduğunu biliyorum. Demirören Medya'nın binası çok sağlam bir bina. Dekorlar, ışıklar, kameralar yerinde durmuyor. O zaman aklıma şu geldi; 'Bu kadar güvenli bir binada bu kadar sallanıyorsak, İstanbul yıkılmıştır, annem güvende değildir' diye düşündüm. Annemle konuşunca hemen gözyaşlarına boğuldu, benim annem çok duygusaldır." dedi.

"BEN DE ONUN KEDİSİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYORDUM"

Anne Tülay Bozbeyoğlu ise "Kızım bir başkadır. O beni merak ediyor, ben de onun kedisini kurtarmaya çalışıyordum. Demirören binasını biliyorum, sağlam bina. Zamanında benim babam da orada çalışmıştı bu sebeple kızım için endişelenmedim." ifadelerini kullandı.

"ÖNCE YAYINI KURTARMAM GEREKİYORDU"

Bozbeyoğlu'nun depremin meydana gelmesi ile annesini aramasını istediği CNN Türk Editörü Şilan Bozyurt ise o anlarını şöyle anlattı: