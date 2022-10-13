Derya Yanık: Sosyal destek ödemeleri bu hafta başlayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, dar gelirli ailelere yapılacak ödemeler ve öğrencilere yapılacak ulaşım desteğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, NTV'de sosyal yardım programları hakkında konuştu.

Bakan Yanık, sosyal yardım ve doğalgaz desteğinin artırıldığını açıkladı.

Aile Destek Programı ödemelerinin bu hafta hesaplara yatacağını belirten Yanık, 850 ile bin 250 lira arasında destek verileceğini söyledi.

"Aylık 850 ila bin 205 lira arasında destek veriyoruz"

Derya Yanık, şunları söyledi:

"Kapsamı nasıl genişlettik. Normal şartlarda bordrolu çalışanların desteklenmesi mümkün değildi. Emeklilerin dul ve yetimlerini bu kapsama dahil ettik. Dolayısıyla kapsam da miktarlar da oldukça genişletildi. Ayrıca fatura ödeme destekleri de sağladık. Bu yardımların bir kısmı sürelidir, bir kısmı da süresizdir. Türkiye Aile Destek Programı birer yıllık dönemlerle program. Bir yılın sonunda duruma tekrar bakıp, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aylık 850 ila bin 205 lira arasında destek veriyoruz."

"Doğalgaz tüketim desteği 950 ile 2 bin 500 TL arasında"

Bakan Yanık, doğalgaz tüketim desteğinin 950 ile 2 bin 500 TL arasında olacağını açıkladı. Yanık, ikinci ödemelerin ekim-kasım aylarında olacağını da sözlerine ekledi.

Bakan Derya Yanık, öğrencilere ulaşım desteği ile ilgili de açıklama yaptı.

"Her bir öğrenciye yaklaşık 2 bin lira ödeme olacak"

''Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarını, lisans ve 25 yaş altı olanlara, ailelerinden uzak olan öğrencilerin gidiş-dönüş biletlerini biz karşılayacağız." diye Bakan Yanık, "Tek yön 500 liraya kadar ödeme yapacağız. Yılda iki kez olacak. Her bir öğrenciye yaklaşık 2 bin lira ödemesi olacak. Öğrencilerimize ödemeler, vakıflarımız aracılığıyla IBAN'larına yatırılacak.'' dedi.

Derya Yanık, üniversitelilere ulaşım desteğinin sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına da verileceğini söyledi.

"Anaokulu desteği bu hafta başlıyor"

Yanık, dar gelirli ailelere anaokulu desteğinde ilk ödemelerin bu hafta yapılacağını söyledi.